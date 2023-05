Dodik: Konačno se slažem s jednim američkim zvaničnikom oko provođenja Dejtonskog sporazuma

Predsjednik entiteta RS Milorad Dodik se osvrnuo na izlaganje Dereka Šolea (Chollet) pred američkim Senatom.

- Konačno se slažem s jednim američkim zvaničnikom u vezi sa sprovođenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Baš kao što je Derek Šole danas rekao da "SAD žele puno sprovođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma", to želim i ja, kao i poštovanje Ustava BiH, onako kako je napisano - naveo je.

Ističe da je i saglasan s tim da snagu SAD-a trebaju da osjete svi koji krše Dejtonski sporazum i da vjeruje da će tu snagu osjetiti prvo ambasador SAD-a Majkl Marfi, kojeg je optužio da ispoljava "lične frustracije".

- BiH može da opstane baš onako kako je napisano u Dejtonskom sporazumu i Ustavu, a ne na način kako to tumače pojedini ambasadori, pa bio on i američki. Slažem se i sa Šoleovom konstatacijom da je za mnoge u američkoj administraciji pristup zapadnom Balkanu stvar ličnog jer je jasno da se radi o generaciji službenika koji su svoju karijeru izgradili na razbijanju Jugoslavije. Što se tiče Šoleove priče o etnonacionalizmu, to nije održiva kvalifikacija jer su narodi u BiH ustavna kategorija i na toj konstitutivnosti naroda zasnovan je Dejtonski mirovni sporazum - istakao je.