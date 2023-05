Karić dobila priznanje Sindikata: Plaće moraju biti povećane zbog troškova života

Sindikat državnih službenika i namještenika FBiH dodijelio je priznanje gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić za doprinos u radu i ostvarivanju sindikalnih ciljeva.

Nakon toga ona se oglasila na društvenim mrežama:

- Prijatelji su me pitali kako to da sam dobila priznanje i želim sa vama podijeliti o čemu to kao gradonačelnica posebno vodim računa:

– poštujem svakog uposlenika,

– plaća uposlenicima gradske uprave nikada ne smije biti iza prvog u mjesecu. Ljudi koji časno rade i žive od svog rada to planiraju i očekuju,

– radnici moraju imati redovni godišnji sistematski pregled, svjedok sam da smo u gradskoj upravi na taj način otkrili i pomogli teške bolesti,

– prekovremeni sati moraju biti plaćeni, bez izuzetka,