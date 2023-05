Brojne firme izložene "ransomware" napadu: Hakerima na meti i bh. kompanije

- Radi se o kriptovanju sistema uz umetanje prethodno malicioznog koda, odnosno zlotvornog virusa. Obično ciljaju firme šaljući mailove s prilogom u kojima se nalazi maliciozni kod, a kada on uđe u sistem, sam se nadograđuje, sistem se zaključava te je pristup onemogućen, zaključan. Na to dolazi „ransom“ poruka, obično u virtuelnim valutama, da se uplati otkup svojih podataka. Kada se uplati, onda se ide na deskripciju, odnosno dešifrovanje tih podataka - rekao nam je Petrović.

Kako je dodao, policija nikada ne preporučuje plaćanje otkupnine iz više razloga, a jedan od njih je taj što je i to učestvovanje u krivičnom djelu. Dodao je da barem jednom sedmično FUP zaprimi neku prijavu ili informaciju o ovakvom vidu hakerskog napada, a, kada se desi, gubici se vežu i za stotine hiljada maraka.

Ogromni gubici

- Visina tražene otkupnine zavisi od veličine firme, odnosno kompromitovane mreže, računara... Radi se o desetinama hiljada maraka, čak i milionskim odštetama. Najpoznatiji „ransomware“ napad je bilo zaključavanje naftovoda između Kanade i SAD. Tu su bile milijarde dolara štete, a i otkupnina je bila u milionima dolara. Kod nas to ide otprilike od nekoliko hiljada maraka u protuvrijednosti virtuelnih valuta do desetina, pa i stotina hiljada maraka - rekao je FUP-ov istražitelj Petrović.

Kako se zaštititi

- Moguće je pratiti određene tragove do napadača, jer u svim dosadašnjim istragama koje smo radili i kada smo identifikovali napadača, on je bio u inostranim državama. Gubici su ogromni. Zaštititi se može podizanjem nivoa sigurnosti u firmi, edukacijom uposlenih, ali vrlo malo ljudi razmišlja o IT sigurnosti u svojoj firmi, odnosno to smatraju nepotrebnim troškom, sve dok se ne desi ovakvo nešto - kazao je Petrović.

Petrović je naglasio da većinom „stradaju“ firme koje ne brinu o svojoj sigurnosti i ne posjeduju „backup“ podataka.