Čović: Nema pakta s Dodikom, radimo na vraćanju međusobnog povjerenja

Konstituirajuća sjednica Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice BiH održana je danas u Domu HDZ-a.

Nakon sjednice, prisutnima se obratio lider HDZ-a Dragan Čović.

Ciklus izbora u HDZ-u

- Do kraja sedmog mjeseca trebale bi se potpuno završiti sve unutarstranačke aktivnosti. Time bi mogli kazati da smo mi završili jedan ciklus izbora u HDZ-u za naredni četvorogodišnji mandat. Isto tako, informirao sam kolege da ćemo mi u narednih 15 dana imati Vladu u Kantonu 10 i u HNK tako da možemo reći da smo ovaj dio implementacije gdje mi utičemo na rezultate, također možemo kazati da smo implementirali. Naravno, informirali smo kolege i o dolasku gospodina Olivera Varheljija za projekte koje smo tada dogovorili, koji nisu izlazili pretjerano u javnost, predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto se obratila medijima i gospodin Varhelji. Mislim da će se neke slične aktivnosti raditi sa partnerima američke i evropske administracije u narednih 10-ak dana. Tako da ulazimo u jedan paralelni proces, dok izvršna i zakonodavna vlast ubrzava svoje aktivnosti da onaj politički sektor odgovornost koji stoji za ovu godinu, a ima ih puno, za nas je ključno Izborni zakon i ono što sve treba zavšiti da privedemo na neki način kraju.

Dogovorili smo puno više detalja koji vama nisu interesantni, ali pošto je ovo samo konstituirajuća sjednica s toga će iduća biti u narednih 25 do 30 dana, tada ćemo imati kvalitetne i vrijedne radne tačke jer ćemo tada sigurno moći informirati da smo sve završili što se tiče izvršne vlasti i krenuti u razradu pojedinih strategija HDZ-a u naredne četiri godine - rekao je Čović.

Odnosi s Dodikom

Odgovorio je i na pitanje o njegovom odnosu s liderom SNSD-a i predsjednikom RS Miloradom Dodikom.

- Što se tiče gospodina Dodika, on je bio učesnik razgovora sa Varheljijem. Znači pet predsjednika stranaka je bilo u mojoj kancelariji, zato je taj sastanak i bio tako organiziran. Bili su predstavnici Evropske unije, gospodin Varhelji, gospodin Satler, pet predsjednika stranaka i predsjedavajuća Vijeća ministara kao domaćin Varheljiju. Tu smo dogovorili jako puno stvari, naravno i ovaj dio da u ovoj godini moraju biti završene izmjene Izbornog zakona. A bila je jedna ideja, sada malo pretjerano pričam, da jedan sastanak koji smo trebali održati već ima mjesec dana, gdje trebao biti domaćin predstavnik Trojke, kao odgovor na jedan prethodni sastanak krajem trećeg mjeseca gdje dogovoreno, domaćin je bio gospodin Dodik odnosno SNSD. Ja sam predložio da taj sastanak, kad smo već svi zajedno održimo taj dan. Nažalost, poplave su bile, uslovno rečeno nažalost je bio i Ekonomski forum u Sarajevu tako da je bila potreba za vanrednom sjednicom Vlade FBiH, nismo mogli taj dio održati. Onda smo sjeli ja i kolega Dodik da pokušamo stvoriti ambijent da Vijeće ministara može donositi odluke i ja mislim da je jučer upravo Vijeće ministara opet donosilo bitne odluke. I tih sastanaka će biti jako puno. I oni nikada nisu pakt. Uvijek je razmišljanje kako da Vijeće ministara jednoglasno donosi odluke. Do sada smo uspjeli i ja se nadam ubuduće da će biti još bolje. Ja se nadam da ću veoma brzo ja biti ovdje domaćin u Mostaru i predstavnicima SNSD-a i trojke na istu temu.

Vraćanje povjerenja

Da usaglasimo stavove za jedno naredna dva mjeseca za one koje trebaju usvojiti u Vijeću ministara. Također ono što treba za Vladu FBiH također to da odradimo. Bit će u Vladi FBiH puno aktivnosti. Ali primarno naša stranačka aktivnost će biti okrenuta ka ispunjavanju uslova za evropsku aktivnost, odnosno taj integracijski proces. Još jednom kaže, to je 14 prioriteta i Izborni zakon, to je 8+1 uslov u zajedničkom aranžmanu i po meni bi, tako smo to rekli na ovoj zajedničkom sastanku na kojem su bili svi oni koji formalno popujavaju mehanizam kordinacije u BiH, dakle bili su premijeri svih kantona, entitetski premijeri, predstavnici parlamentarnih skupština a to je mehanizam koordinacije koji je 2015. godine bio uslov za predavanje zahtjeva za kandidatski status. Sad smo ga konačno zaživjeli i dogovor je nakon ovoga bio da ćemo na tom nivou organizirati zajedničke sastanke i jedan po jedan zakon rješavati. VSTV je već završio svoj put, ali mislim da sada ide čitav jedan paket zakona u narednih mjesec dana. To je potreba da politički malo otvorimo vrata da nemamo rasprava na Vijeću ministara političkih nego isključivo da li je zakon dobar ili nije dobar, da li može biti bolji i onda u parlamentarnoj proceduri ima opozicija, možda da ga još malo popravimo. Nema nikakvog pakta što bi vi kazali, ali ima pokušaj vraćanja jednog povjerenja međusobnog Evo da dopunim kad smo već kod toga, to smo zatražili od predstavnika Evropske unije, kako mi budemo radili poslove koje četiri godine nismo bili u mogućnosti iz različitih razloga raditi , da jednako tako i odgovor iz Brisela na ono što mi radimo bude krajnje pozitivan. To znači uključenost u sve institucije EU, kada je u pitanju finansiranje, projekti u BiH i tako dalje - rekao je Čović.

Početak pregovora o reformi Izbornog zakona

Lider HDZ-a se osvrnuo i na pregovore s trojkom o izmjenama Izbornog zakona.

- Izborne reforme, vrlo precizno su kazane šest mjeseci koji teku. Mi smo stavili da do kraja 2023. godine treba završiti Izbornu reformu i provesti sve presude Ustavnog suda i tako dalje i ograničene izmjene Ustava BiH. Mislim da će već do kraja iduće sedmice biti definiran jedan kalendar. Mi pokušavamo neke stvari sami dogovoriti, međutim isto tako kao što je sada bio Varhelji i to je tema, jer je uslov za dalje evropske iskorake. Naravno držimo sa američkom administracijom, svi ćemo razgovarati, napraviti jedan kalendar aktivnosti da bude realan i da taj posao završimo.

Promjena naziva ulica u Mostaru

Za kraj, Čović je kratko prokomentirao promjene naziva ulica u Mostaru.

- Meni je bitno da nas u BiH, mislim da barem u FBiH nema nijedna sredina u kojoj ljude koji se na bilo koji način vežu s vremenom fašizma a da danas imaju svoju ulicu. Ako sam iole ja doprinio da to bude tako, ja sam zadovoljan - zaključio je Čović.