Ministar Adnan Delić za "Avaz": Najbolja socijalna politika je kreiranje dobrih radnih mjesta

Adnan Delić (NiP) je novoizabrani ministar rada i socijalne politike FBiH. Riječ je o jednom od najmlađih kadrovskih rješenja, ne samo u ovom sazivu Vlade Federacije BiH, nego i ikad.

Ministar Delić je rođen 1985. godine. Osnovno i srednješkolsko obrazovanje završava u Maglaju, a onda ga studij navodi u Sarajevo. Završio je Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu u Sarajevu.

Nakon studija je godinama radio u privatnom sektoru, sve do trenutka kada se uključio u politiku. Tijesno je izgubio borbu za načelnika Općine Novi Grad, a onda je izabran za ministra privede Kantona Sarajevo.

Na oktobarskim izborima je izabran za zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, a u zastupničkim klupama je sjedio sve do izbora Vlade FBiH.

Jačanje mehanizama socijalne zaštite

Adnan Delić je za portal "Avaza" otkrio šta možemo očekivati u naredne četiri godine i šta će biti njegovi fokusi u radu.

- Prije svega drugog možemo očekivati da ćemo doista učiniti sve da teme iz oblasti rada, zapošljavanja, liberalizacije tržišta, smanjenja nameta na plaće, podizanje standarda radnika, reforma zavoda za zapošljavanje, briga za sistemsko rješavanje problema koji opterećuju naš penzijsko - invalidski fond i svi drugi segmenti u oblasti rada ne budu zapostavljeni, gurnuti u drugi red pažnje kako donosilaca odluka, tako i javnosti - istakao je Delić za portal "Avaza".



Dodaje da će istu pažnju, ako ne i veću posvetiti socijalnim pitanjima, odnosno jačanju mehanizama socijalne zaštite i podrške, ali i socijalne pomoći.

- Radit ćemo na zakonima, na njihovoj implementaciji, na poboljšanju usluge u našim socijalnim ustanovama, ali i pronalasku načina da se smanji broj korisnika usluga zbrinjavanja socijalnih ustanova kroz model deinstitucionalizacije i inkluzije svih onih osoba sa određenim poteškoćama koje se kroz rehabilitaciju osposobe za život u zajednici - rekao je Delić za portal "Avaza".



Socijalne karte

Ističe da je fokus na omogućivanju korištenja socijalnih usluga i to kvalitetnih za one koji zavise od društvene brige, a da bi se svi drugi osposobili da budu aktivni članovi društva.

- Jedan od naših najvažnijih projekata jesu socijalne karte sa kojima ćemo znati stvarno stanje u društvu, a ujedno ćemo imati mogućnost i da usmjerimo socijalne programe u smjeru koji je zaista potreban i opravdan. - kazao je Delić za portal "Avaza".

Poručio je i da je strategija demografskog razvoja također reformski projekat u njegovom mandatu, kao i socijalne karte.

- Svemu tome prethodi mnogo posla, zakonskih izmjena i donošenja novih zakona, ali čvrstog smo opredjeljenja da te projekte dovedemo do kraja. Tražimo partnere koji će ući s nama u te projekte i nadamo se da ćemo u naredne četiri godine ove projekte dovesti do njihove implementacije. Bio bih zadovoljan kada bismo na kraju mandata imali socijalne karte, Strategiju demografskog razvoja i bolju pokrivenost penzionera radnicima, odnosno veću razliku u korist radnika. Sad je ona 1:1,27 i to je neodrživo, to kompletno naše društvo čini neodrživim, a ako uzmemo veliki odljev radno sposobnog stanovništva u obzir, onda imamo alarmantnu situaciju koju nećemo moći kontrolirati za koju godinu. Stoga su kvalitetna radna mjesta naš prioritet, mišljenja sam da je najbolja socijalna politika ustvari kreiranje dobrih radnih mjesta - zaključio je Delić za portal "Avaza".