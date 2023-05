Vojin Mijatović: Šta ste čekali 28 godina, što niste napravili građansku BiH

Mijatović ističe i to da uporno pokušavaju nametnuti matricu kako niko nije Bošnjak sem njih, jer "ni ja za Dodika nisam Srbin, pa po istoj matrici ni Dino ni Nermin nisu Bošnjaci za njih".

Zatim je dodao kako je nevjerovatno da oni koji su do prije dvije sedmice bili u čvrstom zagrljaju sa Dodikom i Čovićem, preko noći postali borci za građansku BiH.

Ministar poduzetništva i obrta Federacije BiH Vojin Mijatović (SDP) oglasio se na svom Facebook profilu o pojedinim izjavama koje su aludirale na to da su stranke trojke dale nešto Miloradu Dodiku (SNSD) ili Draganu Čoviću (HDZ).

- Kao što ni Dodik u nama neće imati sagovornika za nacionalističke rasprave nećete ni vi, zapravo isti ste, zabrinuti ste za narode samo kad izgubite vlast, vide to svi ali to treba svaki dan ponavljati, lažete i oteli ste mojoj generaciji 28 godina života, to vam kaže Vojin Srbin i Bosanac i Hercegovac iz Banja Luke - poručio je Mijatović na svom profillu.