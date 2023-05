Gorica Dodik optužila Jarića i Šukala da podmeću priče o predsjedniku RS ljudima bliskim Vučiću

I ne samo protiv Milorada, Jarićeva bolesna ljubomora prema Igoru je sve očiglednija i ne preza da dođe sa izmišljenom pričom kod članova porodice Vučić da Igor njima nešto namješta ili radi protiv nekoga od njih. Naravno da to radi sa razlogom da mu njegova lutka na koncu dobije podršku. Radio bi on to da je bilo ko drugi na mjestu predsjednika i tamo i ovamo, njemu je bitno da nekoga posvađa i svoj ego tako hrani. Po banjalučkim kafanama se hvali kako je blizak sa vrhom Srbije, kako će on doći glave porodici Dodik.

Kako je samo pitanje vremena kada će on početi postavljati svoje ljude, da ima para da kupi sve i razne gluposti koje samo bolestan um može da izgovori. O tome kako mi poručuje preko drugih da će mi j… mater svaki put kada napišem nešto za njega ne bi sad.

Pretpostavljam da će Jarić ovo demantovati, ali ogadio se svima tamo toliko da sad sami javljaju šta radi, priča i pokušava. Ljudi su počeli da ga snimaju i da se sprdaju sa njim. I ništa to nije čudno za njega, svi ovdje znaju kakav je on “čovjek”, da je uvijek lagao i podmetao drugima pa su ga ljudi na kraju bacali u kontejner. Bježao je u Srbiju da ne dobije batina jer se često zamjerao ljudima u gradu na taj isti način što ih je huškao jedne na druge da bi on ispao frajer. Drago mi je što ljige kao on svi brzo pročitaju. I još jedna stvar, NF ako hoće da uspije njega treba udaljiti od sebe jer kao što je svima poznato u koju god da je stranku on ušao ta se stranka raspala – navela je Gorica Dodik.