HDZ BiH pregovara s blokom SDP-DF-NiP: SDA ide u opoziciju i u Hercegovini?

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kako smo to pisali, jučer su otpočeli prvi zvanični pregovori u vezi s formiranjem izvršne vlasti. Tako je HDZ BiH, kao glavni pregovarač s najviše osvojenih mandata u Skupštini HNK -11, ovaj proces otvorio s blokom koji predvodi SDP, a u kojem su predstavnici DF-a i NiP-a.

- Razgovore ćemo nastaviti do petka, kada ćemo vidjeti koji je to koalicijski potencijal koji će ići u formiranje nove Vlade HNK - pojasnio je Bošković.

Akteri sastanka, kako je to novinarima rečeno, saglasni su s tim da bi Vlada HNK trebala biti preslika Federalne vlade i Vijeća ministara BiH.

Zalihić je kazao kako SDP u HNK ima dobre odnose s DF-om te da, zajedno s NiP-om i dva HDZ-a, imaju dvotrećinsku većinu za imenovanje Vlade HNK.

- Što se tiče SDP-a, imamo jasne partnere, to su DF i NiP, a sa SDA nismo zvanično razgovarali sa SDA, i to bi bilo neozbiljno - rekao je on.

Nakon ove runde razgovora danas će predstavnici KO HDZ-a BiH održati sastanak s predstavnicima KO SDA HNK.