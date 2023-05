Lovac Kenan Topalović za "Avaz": Ljudi su uzurpirali staništa životinja, otuda medvjed u Bugojnu i Sarajevu

Nakon što je medvjed jutros u Bugojnu napao zaštitara, pitali smo lovca kako na to gleda i šta je činiti. Zašto i otkud divljač kod nas u urbanim sredinama?!

- Od sječe, preko gradnje, berača šumskih plodova, ali i sve popularnijih kvadova i „krosera“ koji uznemiravaju divljač, sve su to faktori koji remete prirodu, životinje i pomjeraju ih ka urbanim dijelovima. Lovačka društva, lovci redovno iznose hranu na za to predviđena mjesta kako bi divljač ostaja u lovištu, ali nepažnja građana dovodi do ovakvih slučajeva. Korištenje kvadova i motocikala u šumi nije ni zakonski regulisano, odnosno vožnja van puteva je kažnjiva. Sve su ovo problemi na koje lovci i lovačka društva ukazuju duži period, a koji se sistemski ne rješavaju i koji kulminiraju ovakvim slučajevima. Na kraju, sada je i vrijeme početka sezone parenja i mečke odbijaju mečad u uzrastu kada im je 20-24 mjeseca, kako bi mogle pristupiti procesu parenja, i upravo smo taj uzrast medvjeda vidjeli ste i u Sarajevu i u Bugojnu. Šta raditi u sličnim situacijama? U slučajevima kada se naše velike zvijeri (medvjed, ris i vuk) pojave u urbanim dijelovima najbolje je kontaktirati lovačko društvo koje gazduje tim područjem, a ono će dalje kontaktirati novoformirani Interventni tim za velike zvijeri koji djeluje u ime Federalnog ministarstva poiljopovrede, vodoprivrede i šumarstva – kazao je Topalović.

Dodao je da pri pojavi bilo koje divljači u urbanim sredinama najbitnije je ne prilaziti im i obavijestiti nadležno lovačko društvo.