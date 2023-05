Lagumdžija: Nadam se da ću krajem juna otići u UN, pokrenut ćemo seriju događaja

Zlatko Lagumdžija, imenovani ambasador BiH pri UN-u otkrio je da će dužnost preuzeti krajem juna.

- Ja se nadam krajem narednog mjeseca, u posljednjoj sedmici juna, da ću biti tamo. Do tada je Sven Alkalaj, on će preći onda u Vašington - rekao je Lagumdžija za TVSA.

Priprema događaja

On je naveo da će odmah krenuti s aktivnostima i da već radi na pripremi nekih događaja.

- Veliki prostor je da se nešto uradi već u 7. mjesecu, radim na pripremama za jedan veliki skup, u okviru dijaloga na visokom nivou koji se organizira na nivou ekonomskog i socijalnog savjeta UN-a, BiH bi mogla biti jedan od inicijatora serije događaja na temu implementacije samoodržavih razvojnih ciljeva - naveo je Lagumdžija.

On je kazao da su to vidljivije stvari kada je riječ o javnosti te da je tu još mnogo posla u vezi s političkim pitanjima.

- To su politička pitanja, pitanja za sigurnost pa i moguće prijetnje po sigurnost kao refleksija agresije na Ukrajinu, s mogućim negativnim scenarijama koji bi se mogli odmotati na drugim dijelovima Evrope, prije svega, na Zapadnom Balkanu, pa i u BiH konkretno - rekao je on.

UN je važno mjesto

- Moj fokus je da se takvi scenariji spriječe, da scenarij ide u drugom toku, onako kako je planirano i potpisivanjem Dejtona. UN je za nas važno mjesto, 190 i nešto članica i BiH je tu, mi smo tu bili 95. članica - rekao je Lagumdžija.

Govoreći o lobiranju, Lagumdžija je naveo da je to novi prioritet vanjske politike.

- To je sad u vrhu prioriteta. To je do sada zapostavljano. Za razliku od drugih, vidjeli smo da je HDZ uspješno lobirao za Izborni zakon, da je Dodik potrošio ogromne novce za lobiranje. Neki kažu džaba mu to, ja kažem zamislite šta bi bilo da nije to potrošio na lobiranje. Mi trebamo da lobiramo za evropske vrijednosti, za BiH integrisanu na zapad - rekao je Lagumdžija.