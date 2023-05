Kordić: Zrinjski i Stari most ne zaslužuju biti tema populistima iz HRS-a i SDA

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić oglasio se na Facebooku gdje poručio da Zrinjski i Stari most ne zaslužuju biti tema populistima iz HRS-a i SDA.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

Nekoliko riječi o proceduri

- Kada je Hrvatska Republikanska Stranka poslala zahtjev da kao gradonačelnik odobrim osvjetljavanje Starog mosta simbolima Zrinjskog to je bio jedan od barem 20 zahtjeva za osvjetljenje koje sam kao gradonačelnik dobio u dosadašnjem mandatu.

Nekoliko riječi o proceduri: kada bilo koji podnositelj zahtjeva odobrenje za projiciranje bilo kojeg simbola i gradonačelnik odobri zahtjev o istome se informira podnositelj zahtjeva i Agencija za Stari grad. HRS je sukladno tome trebao u svojoj organizaciji izvršiti projekciju, a sve ostalo je klasični populizam, koji je njima najčešće jedini alat. Agencija za Stari grad dobije informaciju no nije ona organizator ni izvođač osvjetljenja.

HRS i SDA = populizam

Vjerujem kako je svim dobronamjernim žiteljima Mostara jasno ko radi konkretne stvari za dobro cijeloga grada, a ko isto to vrijeme konstruira podjele, netrpeljivosti i tenzije. Naime, poznato je i lako provjerljivo da sam kao gradonačelnik u svakom dosadašnjem postupku iskazivao poštovanje prema svim našim klubovima, kao i objektima. Mislim da nam je svima bio ponos gledati finale Kupa Bosne i Hercegovine između dva naša mostarska kluba, Veleža i Zrinjskog. Žalosti me da je HRS podnio zahtjev za osvjetljenjem samo s jednim ciljem - podizanje tenzija, a pri tome zloupotrebljava ime Zrinjskog, koji cijeli Mostar i Bosnu i Hercegovinu čini ponosnim ovogodišnjim sportskim uspjehom. S druge strane slični po metodama rada iz SDA zloupotrebljavaju Stari most polažući ekskluzivna prava smiješnim osporavanjem valjanosti odobrenja. Znakovito je da nijedno od dosadašnjih odobrenja u zadnje dvije godine nisu problematizirali. Bilo bi lijepo i korektno od njih da čestitaju Zrinjskom, kao velikom sportskom kolektivu u Bosni i Hercegovini, što nažalost ne pamtim da su do sada napravili.

Stari most i Zrinjski ne zaslužuju politikanstvo

U konačnici, kao gradonačelnik Mostara pozivam sve dionike, posebno političke stranke na ozbiljnost i odgovornost. Sve sto vi radite prate javnost i naši sugrađani, budite svjesni te odgovornosti i nemojmo praviti negativne teme od sporta, pojedinca i građevina koje to ne zaslužuju.

Dragi prijatelji,

svi oni koji godinama svoje političke karijere prave na tome da zavađaju narod, navode na sukobe i tjeraju našu djecu ne mogu uništiti sve dobro sto nosimo u sebi. Vjerujem u sve vas, u dobronamjernost običnog čovjeka i istinsku radost kada bilo koji naš Mostarac i Mostarka naprave uspjeh. Radujmo se zajedno i slavimo zajedno sve naše uspjehe - napisao je Kordić na Facebooku.