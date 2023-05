Efendić: Nedavno sam razgovaro s Izetbegovićem, savjesno radim svoj posao

Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, Semir Efendić u jutranjem programu BHRT-a dao je svoj komentar o jučerašnjem hapšenju ambasadora BiH u Kataru i bivšeg gradonačelnika Abdulaha Skake.

Između ostalog, osvrnuo se i na hapšenje načelnika Općine Stari Grad Ibrahima Hadžibajrića i sada već bivšeg ambasadora BiH u Maleziji Senaida Memića.

- Moram da kažem da je u pitanju neka kampanja. Terete se za aktivnosti koje su se događale prije nekoliko godina. To pokazuje da naše pravosuđe ipak ima veze s politikom. Mislim da su, ipak, trebali da rade svoj posao u to vrijeme kada se sve to dešavalo – rekao je Efendić.

Boji li se hapšenja?

Na pitanje voditelja plaši li se da bi i on mogao biti uhapšen, Efendić je odgovorio:

- Ne bojim se da bi meni mogli pokucati na vrata, savjesno radim svoj posao - kazao je on.

Između ostalog, on se osvrnuo i na postupke prilikom privođenja savjetnice načelnika Hadžibajrića.

- Privođenje s oborenom glavom predstavlja način primjene sile koji nije opravdan, mislim da je i to dio kampanje. Pa ne radi se o osobi koja je ubila deset ljudi. Nažalost, u konačnici ne budu osuđeni, ova prvobitina predstava je izgleda najvažnija – kazao je.

Napuštanje stranke

Također, komentirao je i izlazak iz SDA Alme Čolo, istakavši da je za svaku stranku poželjno da ima više žena te da je ona sigurno neko ko ima određeni rejting i renome.

- Nisam upratio konkretno njene razloge, ali je razumijem. Nažalost, mislim da je veliki problem za SDA bilo učešće Sebije. Veliki je to teret i SDA to nije uspjela prevazići – kaže Efendić.

Istakao je i da se često viđa s Harisom Silajdžićem, te da je nedavno razgovarao i s liderom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ipak, detalje razgovora s Izetbegovićem nije želio otkriti.

- Rekao sam da Sebija Izetbegović ne bi trebala biti dio političkih odluka. Žao mi je što su iz SDA otišli svi oni koji su bili ozbiljni konkurenti za novog lidera stranke. Novi lider SDA treba biti neko mlad i energičan – zaključio je Efendić.