Sjednica VSTV-a u Mostaru: Šira rasprava o pitanju nacionalnog sastava

U prostorijama Županijskog suda u Mostaru održava se dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH (VSTV) na kojoj je širu raspravu polučila točka dnevnog reda koja se bavi pitanjem nacionalnog sastava VSTV-a koji je zakonski definiran, a prema kojemu članstvo čini šest Bošnjaka, pet Srba, tri Hrvata i jedan iz reda ostalih.



- Taj nacionalni sastav bira se iz određenih pravosudnih struktura. Na primjer, jednog odvjetnika bira Advokatska komora RS, a drugog Odvjetnička komora FBiH. Istaknutog pravnika bira Parlamentarna skupština BiH, drugoga Vijeće ministara. Po četiri su iz entiteta, jedan predstavnik iz Suda BiH, jedan predstavnik Tužiteljstva i jedan predstavnik pravosuđa Brčko distrikta – pojasnio je predsjednik VSTV-a Halil Lagumdžija.

Dodao je kako je rasprava vezana za potrebu da periodično dođe do promjene nacionalne i spolne strukture iz institucija koje biraju članove.

- Na primjer, ne bi bilo dobro da Sud BiH uvijek daje Bošnjaka muškog spola i slično. Rasprava je oko toga kako da se taj postupak uredi da bude što je moguće objektivniji. Imamo jedan prijedlog koji, po mom mišljenju, to pitanje ne rješava u cijelosti – smatra Lagumdžija.

Po njegovim riječima, međunarodni partneri uputili su zahtjev da se ne ide u pokušaj drugačijeg rješenja jer je u tijeku procedura usvajanja novog Zakona o VSTV-u koji će se baviti tim pitanjem.

- Mislim da je to racionalno, jer smatram da prijedlog koji je trenutno u raspravi nije do kraja riješio sva pitanja koja bi se trebala riješiti da bi zadovoljili sve parametre. Sutra, nakon rasprave, moj prijedlog će biti da ovo skinemo s dnevnog reda zbog procedure usvajanja novog zakona koji će to riješiti – istaknuo je.

Kada je u pitanju usvajanje Zakona o VSTV-u, Lagumdžija je izrazio uvjerenje da će biti usvojen jer se, kako navodi, izvršna vlast postavila konstruktivno.

- Kako na to gleda politika koja na kraju odlučuje kroz Parlamentarnu skupštinu, a posebno kroz Dom naroda, gdje se to najviše, u konačnici, negativno filtrira, ne znam. Izvršna vlast pokazuje volju da u prvom mahu usvojimo Izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, a već se uvelike radi na pripremi novog zakona. Moram biti pozitivan i očekivati da će se to desiti – naglasio je predsjednik VSTV-a.

Otkrio je kako u Izmjenama i dopunama Zakona stoji jedan dio koji izlazi izvan onoga što je bilo usuglašeno.

- Raspravljat ćemo oko tog dijela i pokušat ćemo to usmjeriti na pravac koji smo usuglasili. Mislim da Vijeće ministara to više neće raspravljati, nego ćemo morati pokušati doći do amandmanskog djelovanja kroz Parlament, odnosno da netko predloži amandmane kojima će to biti vraćeno u prijedlog koji je usuglašen s nama i međunarodnom zajednicom – zaključio je predsjednik VSTV-a BiH Halil Lagumdžija.