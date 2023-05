Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo ovlastilo državnu službenicu Mirsadu Smajić

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo ovlastilo je državnu službenicu Mirsadu Smajić za vršenje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na danas održanoj vanrednoj sjednici, donijelo je Odluku o izboru državnog službenika za vršenje poslova iz nadležnosti načelnika Općine Stari Grad Sarajevo.

Općinsko vijeće Stari Grad jednoglasno je usvojilo odluku da se za vršenje ovih poslova ovlašćuje državna službenica Mirsada Smajić, trenutno postavljena na radno mjesto stručnog savjetnika u Službi civilne zaštite.

Rješenjem kojim je Općinsko vijeće Stari Grad dalo ovlaštenja Mirsadi Smajić precizirano je da imenovana može obavljati sve poslove iz nadležnosti općinskog načelnika koji su neophodni za nesmetano i redovno funkcionisanje Općine, rukovati i upotrebljavati pečate općinskog načelnika, te deponovati potpis kod nadležnih institucija i poslovnih banaka u svrhu nesmetanog i redovnog funkcionisanja Općine.

Imenovana u potpunosti preuzima odgovornost za zakonitost i kvalitet rada, ažurnost i dosljedno provođenje svih važećih propisa, a rješenje je stupilo na snagu danom donošenja i primjenjivat će se do 09. juna 2023. godine, uz mogućnost produženja.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić naglasio je da Općinsko vijeće stoji na raspolaganju Mirsadi Smajić za svaku vrstu pomoći i podrške u radu, te istakao da je Vijeće danas pokazalo veliku dozu zrelosti i ozbiljnosti.

“Danas smo donijeli odluku i Rješenje o ovlaštenju osobe koja će moći deblokirati administrativne procedure i blokadu koju smo imali u Općini Stari Grad u prethodnom periodu, od trenutka lišenja slobode načelnika Općine Stari Grad Sarajevo. Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je zaista pokazalo u prethodnom periodu jednu veliku dozu zrelosti i ozbiljnosti. Svi su bili posvećeni tome da se deblokira institucija i mi smo danas konačno to i uradili,” izjavio je predsjedavajući Škaljić. Govoreći o kriterijima za izbor ovlaštene osobe, kazao je:

“Prvi kriterij je bio da to ne bi trebao biti niko od trenutnih pomoćnika načelnika, jer već obavljaju odgovorne poslove rukovođenja službama. Drugi kriterij je da to treba biti uposlenik Općine Stari Grad s dužim radnim stažom, što podrazumijeva da ima jednu staloženost u svom pristupu, objektivnost, te po mogućnosti da je u svom radnom vijeku radio u više službi u Općini. I treći kriterij je bio da to bude osoba koja je nekada u svom radnom vijeku bila ili bio pomoćnik načelnika, s obzirom na to da će sada susretati s mnogim dokumentima, rješenjima koja se trebaju potpisati i ovjeriti i jako je važno da razumije ono što dođe pred njega. Također, jedan od kriterija bio je i da ne bude niko od vijećnika, da to ne bi poprimilo političku konotaciju. Svi vijećnici su bili saglasni i koncenzusom smo došli do imena gđe Mirsade Smajić, koja je dugogodišnji uposlenik naše općine. To je osoba koja je uvažena među uposlenicima i diplomirani pravnik s velikim iskustvom. Uvjeren sam da će ona odgovorno raditi svoj posao”, istakao je predsjedavajući Škaljić.

Predsjedavajući je tokom vanredne sjednice upoznao vijećnike da je Federalno ministarstvo pravde uputilo odgovor Općinskom vijeću u vezi s primjenom Člana 7 Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH kojim je potvrđeno da bi Općinsko vijeće trebalo odrediti osobu koja će zamjenjivati općinskog načelnika do prestanka njegove spriječenosti obavljanja poslova, a što je danas i urađeno.

Predsjedavajući Škaljić je potvrdio da je rješenje o ovlaštenju Mirsade Smajić doneseno do 09. juna 2023. godine s mogućnošću produženja, a što je i rok prestanka mjere koju je sud odredio za lišenje slobode. “Općinsko vijeće će i dalje pratiti mjere suda i prilagođavati se tome. Ukoliko sud donese neke druge mjere, osim one vraćanja na posao, mi ćemo se prilagoditi i tako ćemo to rješenje produžavati,” izjavio je predsjedavajući Škaljić. Današnjoj vanrednoj sjednici prisustvovalo je 27 vijećnika.

Mirsada Smajić je rođena u Sarajevu, gdje je završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. U periodu prije agresije na našu zemlju radila je u kompaniji "Centrotrans", a tokom agresije bila je radno angažovana u tadašnjoj Vojnoj bolnici Sarajevo (danas Javna ustanova „Opća bolnica Prim. dr. Abdulah Nakaš“). Nakon toga je nastavila svoj rad u Javnoj ustanovi „Domovi zdravlja Kantona Sarajevo“, na poziciji direktorice Sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova. Od 2003. godine zasnovala je radni odnos u Centru Skenderija d.o.o. Sarajevo na mjestu direktorice Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove. U Općini Stari Grad Sarajevo radno je angažovana 2010. godine, na mjestu pomoćnice načelnika za urbanizam.