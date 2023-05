Podrška predsjedniku Rusije omča oko vrata RS: Dodik od Putina dobio višu cijenu plina i ništa više

Predsjednik RS Milorad Dodik ponovo je demonstrirao podanički mentalitet, čekajući i konačno dočekavši priliku da ode na noge Vladimiru Putinu, uruči mu orden “za naročitu patriotsku brigu i ljubav prema RS”, dodijeljen prije više od četiri mjeseca povodom neustavnog 9. januara.



Usput, svom mentoru iz Kremlja još jedanput se pohvalio kako, zahvaljujući RS, BiH nije uvela sankcije Rusiji.

Simbolične prirode

Sankcije BiH prema državi koja je zbog nemilosrdne agresije na Ukrajinu izazvala osudu cijelog demokratskog svijeta bile bi samo simbolične prirode, ali je važno da i na taj način Dodik RS, a time i cijelu BiH, gura u društvo Bjelorusije, Sirije, Eritreje, Sjeverne Koreje, Kube i Venecuele, odnosno malog broja država koje su bezuvjetno podržale “firera iz Kremlja”.

Zauzvrat, Dodik je i ovog puta dobio samo tapšanje po ramenu, a u Banju Luku se vraća s višom cijenom plina, kao jedinim efektom posjete.

- Dodik je polupao lončiće i on više nije u kontaktu s vremenom i događanjima u životu i svijetu uopšte. Kao i sve što on radi, to je pogubno za ovu našu malu, ali lijepu državu. Imamo već velike posljedice, a one će još izraženije biti u budućnosti. Možda se tu radi i o medicinskim problemima, a ne samo onome što bi trebala biti politika - kazao je ugledni banjalučki profesor Miodrag Živanović.