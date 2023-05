Biznis koji postaje sve unosniji u turizmu: Eksplodirala gradnja vila s bazenom

U posljednjih nekoliko godina na širem području Mostara došlo je do pravog buma u gradnji vila i kuća s bazenom. Štaviše, sve više građana iz drugih gradova BiH, ponajviše Sarajeva, kupuje atraktivno zemljište južno od Mostara za gradnju takvih objekata, od običnih apartmanskih kuća, do luksuznih nekretnina.



Pozitivna priča

Potvrđuje nam to Ramiz Bašić iz Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji ocjenjuje kako je to iznenađujuće pozitivna priča za to područje Hercegovine.

- Definitivno, fokus je na Mostaru, kao i sve više prigradskim naseljima Blagaju, Malom Polju, Kosoru i drugim mjestima. Također, primjetno je i da naša dijaspora sve više ulaže u taj biznis, a ponuda je dosta šarolika, od obnovljenih kamenih kuća, do vila moderne arhitekture. U ekonomskom smislu, to je zaista jedan stabilan izvor prihoda - kazao nam je Bašić.

Cijeli svijet

Iako prevladava mišljenje da potražnja za takvim objektima mahom dolazi od domaćih gostiju iz cijele BiH, ipak, kako Bašić naglašava, to se donekle moglo pripisati pandemijskom periodu.

- Gosti koji se odmaraju u takvim objektima dolaze skoro iz cijelog svijeta, od Nijemaca do Arapa. Ta vrsta odmora nudi im brojne mogućnosti. Prije svega, obilje prirodnih i drugih ljepota, razne turističke sadržaje – od bicikliranja u prirodi, do vožnji kajakom ili kanuom, blizina Jadrana, brojnih gradova koji su privlačni za istraživanje - pojasnio nam je Bašić.

Cijene iznajmljivanja

Brojni objekti se nude i na stranicama koje promoviraju halal turizam zbog privatnosti, urednosti, čistoće, mogućnosti obavljanja molitve i slično.

Cijene iznajmljivanja takvih objekata ovise o brojnim faktorima, od veličine, nivoa uređenja, sadržaja, i kreću se od 200 KM za dvije osobe po noći do 2.500 KM.