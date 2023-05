Nastavljeni pregovori u HNK, Bošković: Mnogi se otimaju, ali se mnogi i obećavaju

U zgradi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona danas je nastavljen pregovarački proces u vezi sa uspostavom izvršne vlasti.



Sastanak su održali predstavnici kantonalnih odbora HDZ-a BiH i HDZ 1990. Prethodno su iz HDZ-a BiH, koji su u ulozi glavnog pregovarača, razgovarali s predstavnicima HRS-a.

Stjepan Bošković, predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a BiH je nakon sastanka izrazio uvjerenje o tome da će HDZ 1990 koji su osvojili tri mandata u Kantonalnoj skupštini biti dio Vlade HNK. Također, kazao je i da će učiniti sve kako bi stranke okupljene oko HNS-a, računajući i dvoje zatsupnika HRS-a, dali podršku novoj Vladi.

Sve bliže dogovoru

-Hoćemo li to uspjeti, vidjet ćemo, ali sve smo bliži dogovoru da novu Vladu dobijemo iduće sedmice - rekao je Bošković.

Kazao je da su razgovarali o načelima saradnje dva HDZ-a, a predstavnike obje stranke je, rekao je, informirao o dosadašnjim pregovorima koji su vođeni sa oba bloka, odnosno, SDA s jedne i SDP, DF i NiP-a s druge strane te programu koji im je dat i na koji bi trebali dati odgovor.

- Još nismo, neću reći odlučili, ali nismo iskristalizirali koji je to partner koji će biti dio buduće većine. Svi dobro znamo da nam je potrebno 20 ruku.

Pragmatično gledajući, bliži smo tome da imamo jednu vertikalu vlasti od Vijeća ministara BiH preko F BiH do našeg kantona zbog funkcioniranja našeg kantona, ali postoje neki principi koje raspravljamo u ovom trenutku i to ne mora biti taj jedini od uvjeta. Međutim, opet kažem mi moramo respektirati sedam ruku SDA u Skupštini HNK, ne možemo ni to biračko tijelo koje je dalo potporu SDA zanemariti u konačnom odlučivanju-podvukao je on.

Osvrnuvši se na špekulacije o tome da jedno od dvoje zastupnika DF-a ne namjerava dati podršku Vladi, u slučaju dogovora sa strankama okupljenim oko SDP-a, Bošković je kazao kako ne bi ulazio u odnose Trojke ili Četvorke.

- Mnogi se otimaju, ali mnogi se i obećavaju i vidjet ćemo kako će biti-poručio je on.

Što prije imenovanje Vlade

Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990 koji je prisustvovao sastanku bio je prilično neodređen oko toga hoće li stranka koju predvodi biti dio izvršne vlasti u HNK.

Kazao je da su razgovarali o odnosima dviju stranaka i o tome da je bitno imenovati Vladu HNK u narednih desetak dana, što ocjenjuje potpuno realnim.