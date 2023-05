Uredništvo portala Hercegovina.info ogorčeno radom pravosuđa u HNK

Sve dok politika upravlja pravosuđem, rješenja nema, poručio je Mario Ćosić, suvlasnik portala Hercegovina.info, koji je zajedno s glavnom urednicom Kristinom Perić danas održao pres-konferenciju u Mostaru, a kako bi ukazali na, kako su naveli, nefunkcioniranje pravosudnog sistema u HNK te na brojne prijetnje i pritiske kojima su izloženi u svom radu.



Ćosić je naveo da su kao medij podnijeli brojne krivične prijave koje su na čekanju.

Nelegalna gradnja

- Imamo naznake da je nekom mogućem rješenju najbliža situacija u vezi nelegalne gradnje na Bijelom Brijegu, ali opet kažem sve to traje predugo, frustrirajuće tri godine nakon podizanja kaznene prijave protiv odgovornih-rekao je on.

Perić je naglasila da su ogorčeni radom pravosuđa u HNK.

- Sudeći prema izvješćima, mi smo najpošteniji kanton u BiH i u nas lopova nema. Oni nas kao medije obeshrabruju i to je razlog što smo danas organizirali ovu konferenciju za novinare. Jednostavno, mi ne možemo biti i policajci i suci i tužitelji, nego netko mora nastaviti raditi iza nas, a taj netko ne nastavlja. Mi se ne bojimo, da nas je strah ne bismo bili ovdje - kazala je Perić.

Afera "Peti kat"

Posebno se osvrnula i na neke predmete koji su, kazala je, nastali kao plod njihovih istraživačkih tekstova, a među kojima je i afera “Peti kat”.

- U toj aferi smo pisali kako je bivši direktor ZZO HNŽ na petom spratu zgrade Vitalisa gradio paralelni IZIS kojeg bi on sebi kasnije sebi, tj. Zavodu ponudio pa ga prihvatio kako bi godinama nakon blagodati od tog projekta. Onemogućio je mnogim IT tvrtkama u Mostaru utakmicu, da uopće apliciraju i da se bore. Izgradio je vlastite tvrtke koje će se potom javiti na njegov natječaj, odnosno natječaj Zavoda gdje je ravnatelj. Tu imaju jasni i nedvosmisleni dokazi da se to dogodilo. On je cijeli sistem i sve podatke svih pacijenata, svih vas ovdje ustupio nekakvim tvrtkama na petom spratu Vitalisa. To je samo po sebi skandal i u cijeloj regiji bi da je normalno društvo odjeknulo kao atomska bomba - ispričala je Perić.

Uz nepoznanice o tome u kojoj je fazi istraga u tom slučaju, Perić je kazala da su u međuvremenu dobili privatnu tužbu od bivšeg direktora ZZO-a.