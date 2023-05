Efendić o hapšenjima Skake, Memića i drugih: Ovo je jedna vrsta medijske kampanje, VSTV treba reformu

Međutim, govoreći o privođenju Hažibajrića, Memića i Skake, Efendić je jasno izrazio svoj stav i nezadovoljstvo samim načinom privođenja navedenih bivših načelnika i jednog gradonačelnika, rekavši kako nije bilo potrebe za takvim ponižavanjem.

Razočaran načinom

- Ja bih kao i većina građana Bosne i Hercegovine volio da je ovo dokaz da je pravna država počela da živi. Ali ja se bojim da to nije tako, baš zbog načina ovog jednog kampanjskog pristupa u tim poslovima. Mislim da bi bilo u redu da se riješio slučaj Memić, pa da se time pokaže da je pravosuđe postalo efikasno. Sada imamo jednu pravosudnu akciju, koja traje nekoliko dana i koja se indikativno dešava nakon promjene vlasti, a u suštini to ne bi trebalo da ima nikakve veze, barem teoretski u našoj državi ta pravosudna vlast i izvršna vlast ne bi smjele da imaju ikakve veze. Ali očito je da to nisu događaji koji su nepovezani i zbog toga se na neki način može reći da se ipak vidi neka vrsta političke konekcije. Naše pravosuđe je postavljeno na pogrešan način. Dokle god imamo VSTV kao tijelo koje postavlja i tužioce i sudije, to ne postoji nigdje na svijetu. To mora biti odvojen proces. Svugdje na svijetu je to odvojeno - kaže Efendić.

Kaže kako je posebno razočaran načinom privođenja Abdulaha Skake, bivšeg gradonačelnika Sarajeva, koji, prema njegovom mišljenju, nije zaslužio privođenje lisicama.

Na pitanje da li takvo privođenje smatra političkom odmazdom, Efendić kaže:

- Ovo je jedna vrsta medijske kampanje, da se vidi kako se ljudi privode u lisicama, da se vidi da je pravna država proradila, ali mislim da je važniji epilog.

Cijeli razgovor pogledajte u video prilogu.