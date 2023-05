Danas ništa od sastanka Nikšića i Čovića: Pregovori o vlasti u HNK se nastavljaju sljedeće sedmice

Iako su danas trebali biti poznati konkretni rezultati pregovaračkog procesa koji se u prethodnim danima vodio među političkim akterima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u vezi sa uspostavom izvršne vlasti, ipak, finalizacija će uslijediti početkom naredne sedmice.



Stjepan Bošković, predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a BiH nam je kratko kazao da su, praktično, njihovi potencijalni partneri iz oba bloka, s jedne strane, SDP-DF-NiP, a s druge, SDA zatražili dodatno vrijeme, od dva do tri dana, za odgovor na program koji su im ponudili.

Također, činjenica je i da su Ismet Lulić, predsjednik KO SDP HNK i čelnik mostarskog NiP-a i zastupnik u Skupštini HNK, Omer Hujdur na putu izvan BiH.

Podsjetimo, nakon niza neformalnih razgovora „uz kafu“ u proteklom periodu, u ponedjeljak su otpočeli zvanični pregovori, koje je HDZ BiH otvorio s blokom koji predvodi SDP, a potom i sa SDA te na koncu sa HDZ 1990 i HRS-om.

HDZ BiH je u ulozi glavnog pregovarača sa 11 osvojenih mandata u Kantonalnoj skupštini. SDA ima sedam zastupnika, SDP i HDZ 1990 po tri, DF i HRS po dva, a NiP i NES po jednog. Ko će činiti novu vladu u HNK trebalo bi biti poznato narednih dana.

- Pragmatično gledajući, bliži smo tome da imamo jednu vertikalu vlasti od Vijeća ministara BiH preko F BiH do našeg kantona zbog funkcioniranja našeg kantona, ali postoje neki principi koje raspravljamo u ovom trenutku i to ne mora biti taj jedini od uvjeta. Međutim, opet kažem, mi moramo respektirati sedam ruku SDA u Skupštini HNK, ne možemo ni to biračko tijelo koje je dalo potporu SDA zanemariti u konačnom odlučivanju - izjavio je jučer Bošković.

Zanimljivo je da su pojedini mediji najavili da će se danas u Mostaru sastati predsjednici HDZ-a BiH i SDP-a, Dragan Čović i Nermin Nikšić, kako bi donijeli konačnu odluku u vezi s formiranjem izvršne vlasti u HNK.

Kako nam je potvrdio Nikšić, ta informacija nije tačna, a kazao nam je da je „danas u Tuzli cijeli dan u obilasku privrednih subjekata“.