Ramulić poručio građanima: Nemojte slati novac Aličkovićevom pročetničkom pokretu

Na ovaj poziv reagirao je Edin Ramulić, Prijedorčanin koji je u ratu bio zatočen u zloglasnom logoru Trnopolje, te je jedan od organizatora Dana bijelih traka u Prijedoru. U prijedorskom logoru Keraterm su mu ubijeni otac i brat te još nekoliko članova šire obitelji.



U tekstu naslovljenom "Paraziti Dana bijelih traka" Ramulić je poručio:



- Nevjerovatna drskost. Skupina ekstremista iz Sarajeva ponovo pokušava profitirati na Danu bijelih traka i unovčiti smrt 102 prijedorske djece.

Apelujem na sve ljude, pogotvo na moje Prijedorčane, nemojte slati novac ovom pročetničkom pokretu. Nemojte da sa vašim novcem djeluju protiv države Bosne i Hercegovine i šire mržnju i netrpeljivost među ljudima.

Mi iz inicijative Jer me se tiče nismo nikada od vas tražili novac i dobro pazimo da niti jedna organizacija partner ne skuplja novac za organizaciju Dana bijelih traka. Za komemoraciju ubijenoj djeci i organizaciju Dana bijelih traka potrebna je samo dobra volja, dobre namjere i malo odvojenog vremena. Nikakav novac nije potreban. To što Antidejton skuplja to ide u privatne džepove, ti ljudi nemaju drugih prihoda osim što prodaju ilegalno rekvizite sa armijskim obilježjima i žicaju ovako od vas novac - napisao je Ramulić.