Prihod od prodanih vinjeta u Mostaru prešao 150.000 maraka

U Mostaru je sredinom ožujka ove godine počela naplata vinjeta za turističke autobuse, do danas ih je prodano preko 2.000, a prihod od prodanih vinjeta premašio je 150.000 maraka, kazao je u razgovoru za Fenu direktor Javnog poduzeća "Mostar parking" Ivan Barbarić.

- Mogu reći da smo dosta zadovoljni naplatom i prodajom vinjeta. Kontrolori na terenu nisu imali nikakvih problema s vozačima, a ni mi s agencijama. Njima to nije ništa novo, jedino na samom početku dok su razumjeli, prihvatili i dobili informaciju da su u Mostaru uvedene vinjete, ali za sada sve teče u najboljem redu - kazao je Barbarić.

Na samom terenu nije bilo previše problema prilikom kontrole turističkih autobusa.

- Na početku kontrolori jesu uočavali određena vozila koja ulaze u obavezu plaćanja vinjete, a nisu je imali. Međutim, naš stav je bio da ćemo i vozače i agencije kojima se takav slučaj dogodi na početku samo upozoriti, bez pisanja nikakvih zapisnika ili pokretanja prekršajnih postupaka. U toj komunikaciji s njima naišli smo na razumijevanje i oni su čak bili i zadovoljni da smo ih samo upozoravali, tako da smo kasnije, kontrolirajući dosta tih istih vozila, uočavali da su imali kupljene vinjete - kazao je Barbarić.

Od prodaje vinjeta kroz malo više od dva mjeseca ostvaren je prihod od preko 150.000 maraka.

- Mogu reći da smo od sredine trećeg mjeseca do danas prešli broj od 2.000 prodanih vinjeta. Što se tiče eventualnih promjena cijena u budućnosti, sve izmjene i dopune bilo kakvih odredbi i odluka su na Gradskom vijeću Mostara. Nakon što prođe pola godine od usvajanja ove odluke, ona će se revidirati i mislim da neće dolaziti do bilo kakvih promjena što se tiče cijena i cjenovnih razina jer ipak treba, možda, sačekati kraj ove sezone pa onda sve analizirati u cijelosti. Možda će biti nekih sitnih dopuna i tehničkih dorada koje smo uočili, ali opet kažem, sve to je isključivo na mostarskim vijećnicima - naveo je Barbarić.

Sredstva dobivena od prodaje vinjeta, prema odluci Gradskog vijeća Mostara, koristit će se namjenski, i to za razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture, financiranje izgradnje, rekonstrukcije i uređenja lokalnih cesta te prometne infrastrukture.

- Nakon turističke sezone definitivno će se pristupiti realizaciji određenih projekata, pa će se učinak uvođenja vinjeta vidjeti i na terenu. Ovo je sigurno jako dobra i pozitivna stvar za Mostar, mnogi su nas pitali kako se to nije i prije uvelo. Naravno, za one kojima ide na neku troškovnu razinu to možda i nije ono što vole, ali s obzirom na opterećenost grada Mostara velikim brojem autobusa i ovih vozila što dolaze u naš grad, mislim da ovo može donijeti samo dobre i pozitivne stvari za Mostar - ocijenio je Barbarić.

Cijene vinjeta definirane su odlukom Gradskog vijeća, pa tako postoje dvodnevne i sedmodnevne vinjete za tri kategorije vozila. Prva kategorija je od 8 do 14 sjedišta, druga od 15 do 30 sjedišta i treća za vozila s više od 30 sjedišta. Cijena dvodnevna vinjete za ove tri kategorije vozila iznosi 25, 45 i 80 maraka, dok sedmodnevna iznosi 60, 120 i 210 maraka.

Odlukom su od plaćanja vinjeta izuzeti autobusi koji obavljaju javni prijevoz sukladno Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije BiH, te vozila koja obavljaju prijevoz djece u školu (školski autobusi).

Vinjeta se može kupiti preko online platforme za kupovinu vinjeta https://vinjete.mostar.ba/ ili kod partnera s kojima je potpisan ugovor.