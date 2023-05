Amir Agić na protestima za Azru Spahić: Teško mi je kao i onog dana 2016. godine

- Došao sam da dam podršku Azrinim roditeljima. Ovo što se dešava u našoj državi, ne znam šta je ovo u našoj državi. Dao sam izjavu za "Dnevni avaz" i rekao sam da je ovo sve do ljudi.

Ali eto on ima kaznu 2.000 KM, moraš te kazne sankcionisat da on to više ne bi radio. On pravi prekršaje oni mu kaleme kazne. Nama je vjerujte teško. Teško mi je kao i onog dana 2016. godine - rekao je Agić.