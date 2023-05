U Neumu danas 29 stepeni, sutra pljuskovi i grmljavina u cijeloj BiH

U Bosni i Hercegovini danas preovladava umjereno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom.



Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 7; Ivan-sedlo 17; Sokolac 18; Tuzla 19; Sarajevo, Zvornik 20; Bihać, Livno 22; Bijeljina, Doboj, Drvar, Gradačac, Trebinje 23; Banja Luka, Bugojno, Sanski Most 24; Zenica 25; Široki Brijeg 26; Mostar 28 i Neum 29 stepeni.

Sutra se u Bosni očekuje pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini jutro sunčano, a u ostatku dana postepeno naoblačenje. Od sredine dana u Hercegovini se očekuju pljuskovi i grmljavina. U sjevernim, sjeverozapadnim i centralnim područjima Bosne su lokalno moguće intenzivnije padavine, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 21 stepen, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.