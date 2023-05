Avdić: Sindikat stoji uz rudare i poziva na sastanke, a ako nema rješenja, neka zatvore RMU Zenica

Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata radnika u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine uputio je danas na adrese nadležnih zahtjev “za konačno izjašnjavanje povodom aktuelnog stanja u Rudnicima mrkog uglja Zenica - potvrdio je Feni predsjednik Samostalnog sindikata RMU Zenica i član UO SSSRRFBiH Elvedin Avdić.



Sindikalci su zahtjev uputili resornom ministru energije, rudarstva i industrije FBiH Vedranu Lakiću, direktoru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH Admiru Andeliji te direktoru Zavisnog društva RMU Zenica Mensuru Hukiću.

Tim dokumentom se zahtijeva “pod hitno, a najkasnije 30. maja 2023. godine”, održavanje zajedničkog sastanka svih aktera, koji bi trebao rezultirati prekidom “radničkog neposluha”, u koji su jamski radnici tog preduzeća stupili još u četvrtak, 25. maja, poslijepodne.

Prethodno su četiri dana uzastopno održavali jednosatni štrajk upozorenja, pred polazaka u jame u prvoj smjeni, ali za realizaciju generalnog štrajka Sindikat ZDRMU Zenica nije uspio ispuniti sve neophodne zakonske uslove pa su odustali od realizacije i generalnog štrajka, u koji su trebali stupiti u četvrtak, u 15 sati.

Rudari, pak, nisu bili zadovoljni takvim raspletom te su stupili u “radnički neposluh”, koji nisu prekinuli ni danas, odnosno u svoje jame nisu sišli ni u drugoj smjeni.

- Poslodavac, u proteklih par dana, u isto vrijeme pokušava svu odgovornost za aktuelno stanje u RMU Zenica dodijeliti Sindikatu i radnicima te poziva Sindikat da kreira rješenje o pitanju okončanja 'radničkog neposluha' i isplate plata za april 2023. godine.

Nema potrebe obrazlagati da je 'radnički neposluh' individualno opredjeljenje radnika i da se Sindikat stavlja na raspolaganje radniku, u situaciji kada poslodavac ne ispunjava obaveze preuzete kroz Kolektivni ugovor - ističu u svom dopisu iz SSSRRFBiH te upozoravaju kako obavezu da kreiraju rješenje za isplatu plate imaju isključivo poslodavac, RMU Zenica i JP EPBiH.

Konačan dogovor, dodaju u svom zahtjevu, trebao bi biti rezultat sastanka svih “spomenutih aktera”.

-Teška je situacija. Mogu slobodno reći, nikad teža. Nema nikakvih naznaka da će se razriješiti, a jedino što ima je pritisak na radnike, na nas iz Sindikata. Direktor je u petak poslao zahtjev da se potpisuju neke izjave ko hoće raditi; danas je poslao neku naredbu da radnici treba da poštuju Zakon o radu i da rade, a prvi on, nije ispoštovao Zakon o radu, jer se Kolektivni ugovor pravi na osnovu Zakona o radu.

On nije ispoštovao Kolektivni ugovor, član 44., tačka 1., gdje decidno stoji da “razlika od plate do plate ne smije biti veća od 30 dana”. Nije ispoštovao ni Ugovor o radu, kojeg smo mi svi potpisali, a koji je i on potpisao zajedno s nama - da plata za prethodni mjesec ne smije peći 25. i datum u tekućem mjesecu. On je i to prekršio, a poziva radnike na zakon - napominje Avdić, koji se pita kako se može očekivati poštivanje zakona od radnika, kada svoje obaveze ne poštuje poslodavac.

Pokušavaju, podvlači, “uvaliti Sindikat” da iznađe rješenje za isplatu plate te da radnike upućuju na posao.

- Sindikat, evo, poziva i preko vikenda je pozivao radnike, sve one koji mogu raditi bez primanja, neka idu raditi. Sindikat im to ne brani i ne stoji ispred njih. Ali, Sindikat je stajao i uvijek će stajati ispred onih radnika koji su obespravljeni po Kolektivnom ugovoru i Ugovoru o radu. Bio to i 'radnički neposluh', neka ga nazove ko kako hoće. Ko god misli da može da ih nagovori da dođu i da rade bez primanja, neka dođe pred radnike i neka ih nagovori - poručio je Avdić.

Do nekog sastanka, kaže, sigurno mora doći te da se ova situacija, na bilo koji način, mora riješiti.

- Mi više ne molimo, mi pozivamo …Ako više ne može, ne može, riješite nas i Bože moj. Uplatite nam naš staž, zbrinite nas adekvatno i zatvorite rudnik, što se rudara, lično, tiče.

Ja ću poručiti i ovo: ovi, svi, koji potpisuju da hoće raditi, to su svi kancelarijski radnici, kojima je najteže doći na posao. Ali, evo, radnici iz proizvodnje, 100 posto, nijedan to nije potpisao. Neće ljudi da čuju za to - kazao je Avdić, koji je uvjeren da do nekog rješenja mora doći.

Pita se da li, uopće, rudari trebaju ovoj državi, jer “svi šute” te da samo imaju podršku u svojoj borbi od “medija, svojih kolega iz sedam rudnika Koncerna JP EPBiH i rudara Banovića”.