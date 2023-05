Ispovijest planinarke koja je spašena sa Veleža: Sve je trajalo 12 sati, mislim da sam završila s planinarenjem

Bio je to samo jedan krivi korak. Poskliznula sam se i tu više nije bilo povratka. Bila sam pričvršćena za sajlu i našla sam mali utor na litici na koji sam se mogla podbočiti. Da sam ostala visjeti sve to vrijeme koliko im je trebalo da me spase, više ne bih bila živa, rekla je alpinistica Vlatka Hrgović (61) koja se novinarima 24sata.hr javila iz kantonalne bolnice „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru u kojoj se trenutno nalazi.

Osjeća se dobro, koliko je to moguće s obzirom na četiri polomljena rebra koja ima, no još ne zna, kaže, kada će je otpustiti. Nakon što je stradala tokom planinarenja na planini Velež kod Mostara i povrijedila se, pokušali su joj prići helikopterom, ali ni nakon 20 naleta helikopter nije mogao blizu.

"Svašta mi je prolazilo kroz glavu"

Angažovali su GSS Mostar čiji su članovi uspješno došli do nje dok se nalazila na 400 metara nadmorske visine. Akcija spašavanja trajala je 12 sati.

- Bilo mi je teško. Svašta mi je prolazilo kroz glavu. To je samo djelić sekunde u kojem vam se sve preokrene. Tada shvatite u koliko ste opasnosti i čemu se zapravo izlažete i u što se upuštate. Obeshrabrilo me sve to. Nisam sigurna da ću ikad više planinariti - rekla je žena.

Dodala je da je iskusna planinarka koja se ovim hobijem bavi već deset godina. Potvrdila je za 24sata da joj se helikopter nikako nije mogao približiti, ali da su je na kraju spuštali konopom.

"Spasili su mi život"

- Evo, baš je ljekar koji je bio tamo i spasio me sada tu kraj mene. Ne mogu vam opisati kako su dečki bili fantastični. Svaka im čast i hvala im što su mi spasili život - rekla je planinarka, inače članica Planinarskog društva Gea.

Kaže da joj je ovo prvi put da se povrijedila tokom planinarenja i da nikada ranije nije imala nesreću na planini.