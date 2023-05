Skoko: Moramo promijeniti imidž Bosne i Hercegovine

U Galeriji kraljice Katarine u sklopu Mostarskog proljeća – XXV. Dana Matice hrvatske Mostar predstavljena je knjiga Bože Skoke „Strateško komuniciranje država“.



Riječ je o prvom sveučilišnom udžbeniku koji je posvećen državi kao komunikacijskom subjektu u međunarodnim odnosima, odnosno ulozi identiteta i imidža te upravljanja ugledom države.

- Svjedoci smo kako ugled države predstavlja njezin najveći kapital u 21. stoljeću. Neki stručnjaci kažu da upravljanje identitetom i imidžem države predstavlja najpotrebniju vještinu suvremenih vlada. Ako je država ugledna, ako je vole i poštuju, kupuju se njezini proizvodi, odlazi se tamo na ljetovanje, podržava ju se u međunarodnim odnosima i slično – izjavio je Skoko.

Strateško komuniciranje

Kako kaže, fenomen strateškog komuniciranja je u zadnjih dvadesetak godina postao veoma važan.

- Danas nema države koja sistemski ne upravlja svojim brendom u međunarodnim odnosima. Ako mi ne ispričamo priču o sebi, to će uraditi drugi za nas. Ova moja knjiga predstavlja tri discipline: javnu diplomatiju, međunarodni odnosi s javnošću i nacionalno brendiranje, potkrijepljenih s jako puno primjera iz cijeloga svijeta, kako to rade drugi, od Južne Koreje, Katara do Južne Amerike i ostalih. Često smo mi objekti strateškog komuniciranja, a da toga nismo svjesni, slušamo američku glazbu, gledamo turske sapunice, kupujemo švicarske slatkiše i slično – ističe autor.

Osvrnuo se i na imidž BiH, istaknuvši kako tri naroda moraju postići dogovor o tome što se svima sviđa, što je to najbolje što BiH ima i to onda treba ispričati svijetu.

- Mi taj konsenzualni identitet moramo projicirati vani kroz diplomaciju, turizam i ostalo, te na taj način možemo promijeniti imidž, sliku države, koja je nažalost još opterećena ratnim stradanjima i podjelama. Ljudi pamte zadnji veliki događaj koji je u medijima vezan uz neku državu, a zadnji veliki događaj koji se veže uz BiH je rat. Dok ne ispričamo jaču i veću priču od rata, još uvijek će rat biti prva asocijacija na BiH. Imamo velik potencijal kojega možemo iskoristiti, od prirodnih ljepota, iznimno bogatu kulturnu baštinu, gostoljubivosti ljudi, gastronomije do načina života - smatra Skoko.

Tri istine

Profesorica Davorka Topić Stipić rekla je kako u BiH, koja je država u kojoj uvijek postoje tri istine, postoji samo istina da je ona veoma lijepa država koja ima što ponuditi.

- Iako danas u BiH postoje tri istine, one se vežu za nedavna događanja, ja bih rekla da postoji jedna istina o ovoj državi, a to je da je ona izuzetno lijepa i da ima mnoštvo toga za ponuditi. Svako područje, svaka država, svaka regija može nešto ponuditi, a BiH može biti veoma interesantna, što zbog svojih prirodnih ljepota, što zbog specifičnog načina života - zaključila je Topić Stipić.

Božo Skoko je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Sveučilišta u Zagrebu, gdje vodi kolegije iz odnosa s javnošću te obnaša dužnost voditelja poslijediplomskog studija Odnosi s javnošću.

Uz odnose s javnošću bavi se istraživanjem identiteta i imidža država te fenomenom brendiranja.

Bivši je novinar i urednik Hrvatske televizije. Autor je osam knjiga te više od sedamdeset znanstvenih radova.