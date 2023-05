"Avazov" vremeplov: Kako je za naš medij govorio bivši reisu-l-ulema Republike Turske

Ali Bardakolu je u periodu od 2003. do 2010. godine bio reisu-l-ulema Republike Turske.

U tom periodu je dolazio u Bosnu i Hercegovinu, a tu priliku je iskoristio i za intervju za "Dnevni avaz", koji je objavljen u printanom izdanju 18. avgusta 2009. godine.

U nastavku prenosimo tekst koji je tada objavljen u printanom izdanju.

- Zapad i Evropa treba da pogledaju Sarajevo i Istanbul i vide šta je islam i ko su muslimani, izjavio je jučer u intervjuu "Dnevnom avazu" šejh Ali Bardakolu, reisu-l-ulema Republike Turske.

- Naše dvije zemlje i dva naroda su neraskidivo vezani zajedničkom historijom koja je trajala pet stoljeća. Ali, posebno me raduje što su posljednjih godina veze dvije institucije, islamskih zajednica BiH i Turske, mnogo snažnije i čvršće.

Na istim smo frekvencijama i imamo slične poglede na mnoge stvari, pa je onda i saradnja bolja. Nadam se da će naše buduće generacije dobro sarađivati. Vidio sam da ljudi u BiH puno poštuju vašeg reisu-l-ulemu Mustafu ef. Cerića, jer on to zaslužuje. I mi smo mnogo vidjeli i naučili od BiH - kaže Bardakolu.

Bratska veza

Turska je već duže politički stabilna, ekonomski napreduje, pa je i njen utjecaj na Balkanu sve jači. Neki analitičari ističu da je jedina zemlja koja BiH ima među svojim najvišim prioritetima upravo Turska. Kako Vi to komentirate?

- Turska ima snažne veze s Balkanom. To je veza koja je trajala 500-600 godina. Sa BiH imamo historijske, intelektualne i bratske veze. Naša je želja da u 21. stoljeću ljudi ne budu potčinjeni zbog svoje nacije ili etničke pripadnosti.

Načini na koji se živi vjera u BiH i Turskoj su slični i zato smo mi slični narodi. Pripadnici svih vjera treba da žive slobodno. Protiv smo pritisaka na bilo koga - na islam i kršćanstvo, muslimane i kršćane ili na ateiste. Ne trebaju se zatvarati niti skrnaviti ni džamije ni crkve.

Vidim da se u BiH cijeni duhovni način življenja i da se cijene sve vjere, što me jako raduje. Kada bude potrebno pomoći BiH ili uraditi nešto za nju to ćemo uraditi, nećemo oklijevati ni trenutak.

Mnogi smatraju da muslimani u Evropi, posebno u BiH i Turskoj, imaju posebnu ulogu u prevazilaženju nerazumijevanja između Istoka i Zapada. Kako Vi vidite njihovu ulogu, imajući u vidu rastući problem islamofobije?

- Ako ne budete ljude naučili pravoj vjeri i ne budete ih upoznavali s njom, stvarat će se radikalizam.

Vjernicima treba govoriti o toleranciji, jer vjera nije samo forma.

Moramo shvatiti da je u vjeri veoma bitno poštovanje prema drugima i moral - ahlak. Ako čovjek voli sebe i druge ljude, onda voli i Allaha, dž.š. Tačno je da postoji kampanja u kojoj se širi islamofobija.

Često kod nekih, kada se spomene musliman ili islam to bude asocijacija na rat, sukobe i sve što ne valja.

Ali, takvi ljudi trebaju da pogledaju Sarajevo i Istanbul i vide šta je islam i šta su muslimani.

Dešava se da ako na jednom mjestu imate i dobrog i lošeg, onda se primjećuje i ističe samo ovo drugo. Treba objasniti i pokazati pravo lice islama. Volio bih i nadam se da ćemo i u Bursi napraviti doga|aj kakav smo vidjeli ovdje prije dva dana u Zenici.

Istanbul i Sarajevo su kroz historiju veliki centri islama. Islamske institucije, koje su daleko od radikalizma, otvorene su za moderan svijet.

Evropa treba učiti

Evropska unija je nedavno odlučila da ne dozvoli građanima BiH putovanje bez viza. Ta odluka će ponajviše pogoditi Bošnjake koji ne mogu dobiti pasoše susjednih država. Ovdje je to shvaćeno kao nepravda i izolacija jednog naroda, koji je bio žrtva i tokom agresije. Kako Vi gledate na taj potez Evrope?

- To pitanje je van okvira moje funkcije i nemam detaljnih informacija o tome. Ali, mi podržavamo politiku slobode, a ne politiku koja uskraćuje slobodu kretanja. Evropa zagovara ljudska prava, ali zbog toga što neki ljudi u toj Evropi muslimansko stanovništvo u BiH vide kao potencijalnu prijetnju, ona krši svoj princip. Ako ta ljudska prava primjenjuje samo prema sebi, onda to nisu ljudska prava.

Sloboda ima smisla samo ako važi za sve. Zato, Evropa treba naučiti mnogo toga iz naše historije o ljudskim pravima. U prošlosti su muslimani vjerovali Jevrejima i kršćanima i dopustili smo im otvaranje škola, slobodu kretanja i slobodu da ugoste u svojoj zemlji koga žele. Ako ima pojedinaca koji rade pogrešno, njih treba kazniti, jer to nisu greške vjere nego pojedinaca.

Pojedinac terorista može biti bilo koje vjere ili ateist. Ako kršćanin uradi zločin, to se smatra krivičnim djelom, ako muslimani to uradi, zbog toga se širi islamofobija. To je pogrešno. Za mir u Evropi i svijetu neophodno je da se Evropa oslobodi svog straha i po tom pitanju viza.