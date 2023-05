Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima, u srednjoj Bosni jači pljuskovi

U Bosni i Hercegovini danas je umjereno pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom u sjeverozapadnim područjima. Do kraja dana, padavine se očekuju u većem dijelu zemlje.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 7 stupnjeva, Bihać i Ivan-sedlo 18, Sarajevo 20, Tuzla 21, Bugojno, Drvar, Livno, Sanski Most i Zenica 22, Gradačac 24, Mostar i Široki Brijeg 26, Neum 29 stupnjeva.

Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne sa kišom u sjevernim područjima, a tokom dana u cijeloj zemlji sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini nešto manje oblačnosti prijepodne. U sjevernim, sjeveroistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne se očekuju jači pljuskovi, što može uzrokovati pojavu bujica. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 17 do 23, na jugu do 27 stupnjeva.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.