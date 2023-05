Helez nakon prelijetanja američkih bombardera: Svaki dan smo sve bliže NATO-u, to ne može niko da ospori

Nakon prelijetanja dva B-1B Lancer bombardera Zračnih snaga Sjedinjenih Američkih Država iznad Sarajeva, medijima se obratio ministar odbrane BiH Zukan Helez (SDP).

- Kada je u pitanju procedura, Predsjedništvo BiH nije trebalo da donese nikakvu odluku. Sve je bilo u skladu s Ustavom i zakonima, mi smo ti koji to poštujemo. Sve je urađeno kako je propisano, nijedna greška nije napravljena. To je nekakav događaj između dvije države i ranije je bio, mi u to ne ulazimo, BiH je nezavisna i suverena država i ima pravo da sklapa sporazume i ugovore, da potpisuje vježbe i to upravo radimo – kazao je Helez.

Izjave pojedinih zvaničnika nazvao je politikanstvom i kazao da nemaju sa realnošću. Naglasio je da imaju više od 100 projekata.

- Za 15 dana dolazi generalica iz Merilenda, zapovjednica Nacionalne garde, imamo širok spektar saradnje na vojnom i civilnom planu. Posjetit ćemo Spoljnotrgovinsku komoru, posjetit ćemo Opću bolnicu, posjetit ćemo gradonačelnicu, to su ovi civilni projekti. Kada su u pitanju vojni projekti naravno da ne mogu pred ovoliko kamera govoriti o čemu se radi – rekao je Helez.

Istakao je da je Bosna i Hercegovina svakim danom sve bliže NATO-u.

- To ne može niko da ospori. BiH ima želju, više od tri četvrtine građana želi u NATO savez i mi ćemo na kraju biti članica NATO saveza. Naglasio bih da su pripadnici naših Oružanih snaga BiH spremni za saradnju sa oružanim snagama bilo koje države i posebno SAD-a – zaključio je Helez.