Mahir Očuz za "Avaz": Multipla skleroza i liječenje kanabisom prevazilaze politiku, vjeru i naciju

Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv multiple skleroze, hronične bolesti koja zahvata centralni nervni sistem i koja ima veoma nepredvidiv i promjenljiv tok.

Onemogućeno liječenje

U Bosni i Hercegovini nije dozvoljeno liječenje kanabisom, odnosno uljem koje se dobiva od ove biljke.

O svojoj borbi s ovom bolesti za "Avaz" je govorio Mahir Očuz ukazavši na propuste u našoj državi koji se tiču borbe s multiplom sklerozom.

- Jako je bitno spomenuti da u našoj državi je onemogućen izbor liječenja oboljelim od multiple skleroze odnosno čak ono što je po Ženevskoj konvenciji odobreno i preporučeno UN-ovom konvencijom. To pacijentima u BiH nije omogućeno da se liječe, a to su pripravci na bazi industrijske konoplje ili kanabisa - kazao je Očuz za portal "Avaza".

Također, napomenuo je da u zemljama zapadne Evrope, a i mnogim drugim u svijetu, oboljeli od multiple skleroze imaju beneficirani radni staž.

- To je još jedna privilegija koja je prijeko potrebna ljudima koji se bore s tom dijagnozom. A samo oni znaju kakva je i koliko lica ima - istakao je Očuz.

"Neka rade svoj posao"

Kada je njegovo zdravstveno stanje u pitanju, kaže da je sada relativno dobro.

- Moje stanje je stabilno iako, evo, nakon godinu od kako mi je ukinuta mogućnost da koristim ulje kanabisa, osjetim blagu progresiju u mojoj dijagnozi, odnosno osjećam puno više posljedica nego ranije dok sam mogao koristiti ulje. A to su češći napadi u vidu relapsa. Oni jesu sitni, ali su jako česti i stalno se dešavaju. To ranije nije bio slučaj - iskren je Očuz.

U razgovoru smo se dotaknuli legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH.

- To je jako ispolitizirano. Nadalje, mnogi drugi prisvajaju sve te zasluge iz nekih ličnih interesa koje ja ne razumijem. A ne gledaju širu sliku odnosno da je to tema koja prevazilazi i politiku i vjeru i naciju. Da je to nešto što treba oboljelima od multiple skleroze, o kojoj sada pričamo, ali i za sve druge dijagnoze za koje je preporučeno liječenje uljem kanabisa. Volio bih da oni koji treba da rade svoj posao da napokon počnu da ga rade i da ne prebacuju jedni na druge konstantno odgovornost kao što su to radili u prethodnom sazivu vlade - zaključio je Očuz za portal "Avaza".