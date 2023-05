Konaković u Bratislavi: Dodik je politička realnost u BiH, bez njega se ne može usvojiti budžet

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković na panelu posvećenom proširenju EU na područje zapadnog Balkana u Bratislavi na GLOBSEC forumu se obratio i govorio o brojnim temama.

Američki profesor Edvard Džozef (Edward Joseph) pitao ga je da prokomentariše poteze predsjednika entiteta RS.

- On je bio u Rusiji i imao sastanak s Rusijom. U isto vrijeme SNSD je podržao reforme. To je komplikovano, ali to je politička realnost u Bosni i Hercegovini. Znate Ustav. Dodik ima četiri čovjeka u Domu naroda. Bez njega, mi ne možemo usvojiti budžet. Sve će stati. Zato pravimo kompromise. Nije lako. Možda ćemo izgubiti izbore, ali ne brinem o tome. On je politička realnost. Ako neko zna kako se nositi s njim i izvesti ga iz Bosne, podržavam ideju - rekao je Konaković.

Naglasio je da je novi saziv Vijeća ministara BiH posvećen reformama iz 14 prioriteta Evropske komisije.

Govorio je i o priznanju Kosova te podsjetio da se tome protive političari iz RS-a.

- Ja bih sutra potpisao priznanje, ali zbog kompleksnosti u mojoj zemlji i načina donošenja odluka na nivou Predsjedništva to je nemoguće - zaključio je Elmedin Konaković.