FHMZ: Upaljeno narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova

U Bosni će danas biti djelomično vedro, a u Hercegovini sunčanije prije podne. Širom zemlje su mogući pljuskovi i grmljavina, uglavnom u drugoj polovini dana. Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24 stepena, na jugu zemlje do 28 stepeni.

U Sarajevu djelomično vedro. U poslijepodnevnim satima moguća kiša i pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 22 stepena.

Narandžasto upozorenje

Za veći dio naše zemlje za danas je upaljeno narandžasto upozorenje zbog jakih lokalnih pljuskova. Upozorenje se odnosi na sjeverna, centralna i istočna područja Bosne.

Uz jače pljuskove lokalno može pasti 20-50 litara kiše po metru kvadratnom.



- Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode - navode iz FHMZ-a.

Vrijeme narednih dana

U petak u Bosni i Hercegovini djelomično vedro i dalje nestabilno vrijeme. Širom zemlje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno pljuskovi mogu biti i obiliniji. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni.



U subotu, u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 stepeni, na jugu zemlje do 28 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno i povremeno tmurno vrijeme, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija, loše će djelovati na raspoloženje većine stanovništva. Tegobe kod osjetljivih osoba djelimično će se pojačati. Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, dekoncentracije i nesanice. U cijeloj zemlji, prije podne ugodnije, u drugom dijelu dana, usljed izraženijeg osjeta sparine, preporučljivo je umanjiti aktivnosti. Također, poželjno je slojevito se odjenuti.