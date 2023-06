"Avazov" vremeplov: Kako je ugledni filozof Bernar Anri Levi govorio o dugu Evrope prema BiH

Kada govorimo o tuzi i sreći, nije fer to što se nekako BiH drži van Evropske unije. To nije pravedno. Evropa ima dug prema Bosni! Svi mi smo dužni BiH. Bosna je, jednostavno, utjelovljenje svih tih vrijednosti koje odlikuju ili bi trebale odlikovati Evropu.

- Postao sam počasni građanin Sarajeva i to je možda najveći ponos u mom životu. Stoga, izuzetno sam ponosan na uspjeh nacionalne reprezentacije ove države. To je i moja reprezentacija. Tako ja osjećam. Ponosan sam na bh. fudbalere.

Praktično, bio je sam protiv svijeta, ali je uprkos tome, u takvim vremenima, ostao hrabar i jak. Bili smo dobri prijatelji, imam veliki respekt prema njemu. U takvim ratnim vremenima on se nosio izvrsno i to treba poštovati - kazao je „Avazu“ Levi, koji je za vrijeme agresije vodio više akcija u Parizu za pomoć građanima opkoljenog Sarajeva, zbog čega je ove godine proglašen i počasnim gra|aninom bh. prijestonice.

- Moje uspomene na Aliju Izetbegovića su velike i emotivne. Za mene je on bio utjelovljenje bosanskog otpora agresiji. On je napravio vojsku koja se oduprla agresiji. Bio je vrlo hrabar čovjek.

Jedan ste od rijetkih svjetskih intelektualaca koji su otvoreno govorili o užasima u BiH. No, jesmo li uopće naučili iz grešaka iz prošlosti?

- Mislim da nove generacije koje dolaze jesu naučile iz grešaka u prošlosti. Vidite, ja sam kreator jedne manifestacije u Sarajevu, koja se zove „Kid’s festival“. Podržavam je od samog početka. Djeca učestvuju na toj manifestaciji svake godine pod zastavama Banje Luke, Mostara, Sarajeva. Djeca se uče zajedništvu i komunikaciji za vrijeme te manifestacije. Dakle, ja sam pun nade kada gledam na omladinu i djecu BiH.

Jedna iskra

Razapeta između unutrašnje neuređenosti i težnje da pripada krugu evropskih porodica, BiH tapka u mjestu. Ima li rješenja na vidiku?

- Jedino rješenje je da se BiH odmah primi u krug evropskih porodica u EU. Znam da dosta posla mora biti urađeno. Ali, ta iskra koja je ovoj državi potrebna mogao bi biti jedan dobar gest EU. Zapamtimo, to nije poklon, već dug koji Evropa mora platiti BiH. To bi zaista za BiH moglo značiti pravi oporavak, pravi prosperitet i pravi razvoj za ovu državu. Ja sam veliki zagovornik ovoga i znam da bi to bio veliki događaj ovdje.

Evropa ne može slaviti samu sebe bez plaćanja duga prema BiH i Sarajevu. Ova država mora biti dio zajedničkog domaćinstva koje se zove EU.

Dokazani ste prijatelj ove države, autor dokumentarnih filmova i knjiga o BiH? Šta Vas, ustvari, intimno veže uz ovu zemlju?

- Fascinira me duh Sarajeva. To je duh koji osjećam gdje god se krećem ovim gradom, pa i širom zemlje. To je duh Evrope! Zrak koji dišu građani Sarajeva i BiH, to je zrak kojim diše Evropa. Volim Sarajevo, jer sam Evropljanin.

Razgovori s Alijom

Do samog kraja agresije na vašu državu, Evropa se loše ponijela prema Bosni. Imao sam različite razgovore s Alijom u različitim situacijama.

Armija RBiH te 1995. bila je spremna za konkretan protivnapad na Banju Luku, ali su je zaustavili. Tih dana bio sam u društvu Izetbegovića i sjećam se njegove ljutnje i tuge zbog toga. On je tada boravio u Parizu i bio je organiziran sastanak kod tadašnjeg francuskog predsjednika Žaka Širaka (Jacques Chirac).

On je rekao Širaku da je htio da Armija RBiH bude dio pobjede. Čuo sam ga da je rekao da oslobođenje BiH treba biti uspjeh njenih vojnih snaga, a ne međunarodne zajednice. No, Širak ga nije slušao. Potom sam razgovarao s Alijom telefonom i on mi je rekao da je imao pritisak i od Amerikanaca da se ne pravi ofanziva prema Banjoj Luci. Jednog dana svijetu ću ispričati cijelu ovu priču sa svim detaljima - kazao je Levi.