Dodik: Centralna izborna komisija nije izabrana zakonito i to će se pitanje rješavati u narednom periodu

RS ostaje pri stavu da direktno i na svojoj teritoriji bira člana Predsjedništva i to se neće mijenjati, rekao je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik. On je naglasio da je spomenuti stav Srba poznat, te da je Bošnjacima i Hrvatima na neki način ostavljena sloboda da se dogovore na tom planu.

- Na svim drugim pitanjima Izbornog zakona BiH želimo da budemo uključeni. Na primjer, ranije smo predlagali da se cenzus poveća sa tri na pet odsto u smislu da eliminišemo osnove političke korupcije, što bi omogućilo da partije budu neprikosnoveni vlasnici mandata, odnosno da mandat pripada stranakama a ne pojedincima - rekao je Dodik.

"Uzurpiranje prava"

Dodik je kazao da smatra i da je Centralna izborna komisija BiH u ovakvom obliku "uzurpirala prava za sprovođenje izbora na nivou RS za predsjednika RS, Narodnu skupštinu i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH, kao i Vijeće naroda RS i lokalne izbore."

- Smatramo da to nije u nadležnosti te komisije već Izborne komisije RS. I jedan od naših osnovnih zahtjeva bit će da se to pitanje konačno riješi i da CIK BiH jedino što može da radi jeste da provodi izbore na nivou Predsjedništva i poslanika za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. To je ono što jeste njen zadatak, a sve ostalo je uzurpacija - pojasnio je Dodik.

Intervencija u zakonu

On je kazao da je vladajuća koalicija na nivou BiH, pri svom formiranju, rekla da CIK nije izabrana zakonito, te da će se to pitanje rješavati u nekom dolazećem periodu.

- Mi sada izučavamo način kako da to riješimo a jedan je da se u Parlamentu donese odluka, razriješe članovi CIK-a i izabere nova komisija. Drugi način je da se interveniše u zakonu i stavi uslov da se mora birati nova komisija. Mi ćemo izabrati način koji je najmanje pravno sporan - rekao je Dodik.