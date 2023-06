Šta će biti sa izmjenama Izbornoga zakona: Traže se nove tehnologije za suzbijanje malverzacija

Čelnici SNSD-a, HDZ-a i SDP-a, kao koalicijski partneri na državnoj razini, dogovorili su da tim za pripremu izmjena Izbornog zakona čine predstavnici njihovih stranaka kako bi ispunili zadatak međunarodne zajednice.

Poboljšanje Izbornog zakona

Dok Misija OESS-a pozdravlja poduzimanje koraka koji će doprinijeti poboljšanju Izbornog zakona, oporba je stava kako je to njihov pokušaj da sačine izmjene koje neće sankcionirati one koji se bave izbornim krađama, prenosi BHRT.

Na neizbježnim izbornim reformama u Bosni i Hercegovini radiće tročlani tim predstavnika SNSD-a, HDZ-a i SDP-a. Mjesta za predstavnike opozije nisu našli. Šef Misije OEBS-a u BiH pozdravlja korake za efikasniji Izborni zakon i veću odgovornost u izbornim procesima.

- Mogu da izrazim spremnost i posvećenost misije OEBS-a da i dalje nastavi da pruža tehničku podršku u tom procesu. Smatram da je važno da se poboljša povjerenje javnosti kad su u pitanju institucije i sami izbori koje je trenutno na niskom nivou - istakao je Brajan Ageler, šef Misije OEBS-a u BiH.

Dostavljene primjedbe

Za predsjednika Narodne skupštine Republike svi su pozvani da se uključe u izmjene Izbornog zakona. Kaže da nikome nije zabranjeno. Iako je kao član interresorne grupe dostavio, kako kaže, gotovo 400 primjedbi na to sta treba mijenjati, pred kamerama je dao šturi odgovor.

- Mislim da moraju potpuno da se promijene neka vrsta ambijenta u odnosu na podnošenje izvještaja, registraciju političkih partija i oko profesionalizacije biračkih odbora - kazao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS.

Predstavnici opozicije u Bosni i Hercegovini ne vjeruju u istinsku namjeru da novoimenovanog tima da donese suštinske izmjene Izbornog zakona. Ukoliko se ne donesu tehničke izmjene, ocjenjuju da će sve manje ljudi izlaziti na izbore zbog manipulacije izbornom voljom.

Transparentan proces

- Moramo razgovarati o tehničkim izmjenama izbornog zakona da učimnimo proces transparentnijim, jer kao se ništa ne učini dogovodine na lokalnim izborima isključivo stranački članovi i uhljebi u javnim administracijama ići će na glasanje, ljudi neće izlaziti - naveo je Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke.

- Mislim da je to njihov preventivni pokušaj da ne bi došlo do toga da se napravi zakon koji će zaista sankcionisati one koji se bave krivičnim radnjma u vrijeme izbora i to su predstavnici stranaka koji svo vrijeme opstruišu donošenje bilo kakvih zakona i ozbiljnih sankcija za izborne krađe - Mladen Bosić, poslanik SDS-a u PD PSBiHU.

Nove tehnologije

„Koaliciji pod lupom“ zalažu se uvođenje novih tehnologija, sa kojima se mogu spriječiti izborne malverzacije.

- U provom redu biometrijska identifikacija birača čime će se onemogućiti da jedan birač glasa više puta. ono što je jako važno je uvesti skenere gdje će se automatski skenirati ne samo glasački listić, već i rezultati glasačkog listića - Vehid Šehić, Koalicija "Pod lupom“.

Predstavnici opozicije i Koalicije pod lupom traže da se, na lokalnim izborima iduće godine, kao pilot projekat uvedu skeneri i elektronske identifikacija birača, koji bi u potpunosti zaživio na narednim općim izborima.