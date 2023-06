BIHAMK: Na pojedinim dionicama vidljivost je smanjena zbog magle

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu, a na pojedinim dionicama vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti.

Zbog održavanja manifestacije "Rotary kanjon 2023." danas od 08 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-14 Srbljani-Bosanska Krupa.

Zastoji u saobraćaju

Na magistralnom putu M-16 Banja Luka-Jajce, dionici Karanovac-Crna Rijeka, povodom održavanja rafting takmičenja na lokaciji kanjona "Tijesno" i "Bijeli buk", od 08 do 20 sati vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog održavanja biciklističke utrke ("Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u Kronometru") u vremenu od 09 do 16 sati, u trajanju od 4 sata, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Mostar-Široki Brijeg, na dionici od kružnog toka u Miljkovićima/Varda do kružnog toka za Polog. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima Žovnica i Kobilovača.

Zbog održavanja utrke "Sara" od 18:45 do 19:30 sati mogući su zastoji u saobraćaju na području Kiseljaka.

Sanacioni radovi

Zbog izvođenja sanacionih radova na mostu Gorica na autoputu A-1, za saobraćaj je zatvorena desna cijev tunela 1. mart u smjeru Zenica-Sarajevo, a vozila saobraćaju dvosmjerno kroz lijevu tunelsku cijev.

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf-Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 km/h.

Na dionici regionalnog puta od mjesta Ravno prema magistralnom putu Ljubinje-Trebinje (M-6) saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Zbog radova na mostu na Ilidži (M-17 Stup-Blažuj), saobraćaj se iz smjera Blažuja preusmjerava kroz naselje Lužani, dok se iz smjera Ilidže saobraća preko mosta (u funkciji je jedna traka na mostu).

Zbog sanacionih radova zatvoren je most na ulazu u Nemilu (spoj M-17 sa R-473), a vozila saobraćaju preko raskrsnice u Topčić Polju.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila.