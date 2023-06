Pojačan promet vozila na graničnom prelazu Bosanska Gradiška u oba smjera

Pojačan je promet vozila na graničnom prelazu Bosanska Gradiška u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK), javlja Anadolija.

S obzirom da meteorolozi najavljuju padavine u poslijepodnevnim satima savjetuju oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na putevima. Upozoravaju i na učestale odrone na brojnim dionicama.

Obustavlja se saobraćaj

Zbog održavanja manifestacije "Rotary kanjon 2023." danas od osam do 18 sati obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-14 Srbljani - Bosanska Krupa.

Na magistralnom putu M-16 Banja Luka - Jajce, dionici Karanovac - Crna Rijeka, povodom održavanja rafting takmičenja na lokaciji kanjona "Tijesno" i "Bijeli buk", od osam do 20 sati vozila će saobraćati naizmjenično, jednom trakom.

Zbog održavanja biciklističke utrke ("Državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u Kronometru") u vremenu od devet do 16 sati, u trajanju od četiri sata, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu Mostar - Široki Brijeg, na dionici od kružnog toka u Miljkovićima/Varda do kružnog toka za Polog.

Alternativni pravci

Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcima Žovnica i Kobilovača.

Na području Kiseljaka zbog održavanja utrke "Sara" od 18:45 do 19:30 sati mogući su zastoji u saobraćaju.

Zbog slijeganja ceste na ulazu u Vinac iz smjera Donjeg Vakufa (M-5/16 Donji Vakuf - Jajce) u funkciji je samo jedna traka, a brzina je ograničena na 20 kilometara na sat.