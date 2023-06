Višković: FBiH je bila malo pametnija i nije dozvolila da sve banke budu privatizovane

Potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak je na sjednici NSRS postavio pitanje premijeru RS Radovanu Viškoviću vezano za to zašto se RS zadužuje po puno većim kamatnim stopama u odnosu na Federaciju BiH.

Visina kamatnih stopa

- Vidjeli smo jučer da se ide u novo zaduženje, da je u pitanju iznos od 210 miliona KM i da je kamatna stopa koju će RS plaćati narednih pet godina po ovom zaduženju 6,1 posto. Ja molim premijera da objasni zašto je ova kamata ovako visoka, s obzirom na činjenicu da je u maju, a to je bilo prije nekih 20-ak dana na sarajevskoj berzi došlo do prodaje obveznica federalne vlade i da je to sve urađeno na duži vremenski rok, sedam godina i da je kamatna stopa 3,8 posto - pitao je Crnadak.

Dodao je da je to ogromna razlika i da želi da zna zašto RS plaća kamatu 6,1 posto, a u istoj državi u isto vrijeme Federacija plaća daleko manju kamatnu stopu.

Višković je odgovorio da je tačno da se ide u emisiju obveznica po planu kojeg je usvojila Narodna skupština i da je kamatna stopa takva jer je to trenutna kamatna stopa na prostoru Republike Srpske i da je to najniža koju su trenutno mogli postići.

"Federacija je bila malo pametnija u nekom vremenu"

- Ima jedan prosti razlog, Federacija je bila malo pametnija u nekom vremenu i nije dozvolila da sve banke budu privatizovane i napravila je i ostavila svoju razvojnu banku koja diktira kamatne stope u drugom entitetu. Ja samo govorim činjenice, da li se one nekome sviđaju ili ne sviđaju, ne sviđaju se ni meni, ali one su jednostavno takve - kazao je Višković.

Crnadak je konstatovao da je Višković potvrdio ono na što ukazuju već godinama, a to da plaćaju veću kamatnu stopu zato što ne postoji visok nivo povjerenja prema RS i njenoj sposobnosti da vraćaju kredite i ukupnoj stabilnosti.

- Nije to logično objašnjenje. Zašto bi tolika razlika bila. Pogledajte na 210 miliona kolika je razlika kad plaćate kamatu 6,1 posto, a kada 3,8 posto. Da ne govorimo o tome da ovo podgrijava stare priče da taj novac koji RS posuđuje, zapravo novac tajkuna bliskih vašoj vladi, i samog vrha vlasti i da oni na taj način ubacuju svoj novac i zarađuju na leđima građana RS. Objašnjenje vaše je narodski rečeno vrlo tanko, apsolutno ne drži vodu - kazao je Crnadak.