Šta su pokazale imovinske kartice delegata: Ušteđevina od 430.000 KM, dionice preduzeća, skupocjeni automobili...

Centralna izborna komisija BiH objavila je jučer imovinske kartice političara, koji su izabrani na oktobarskim izborima ili posredno imenovani nakon izbora.

Objavljeni su i podaci za 15 delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Delegat Dženan Đonlagić (DF) je u prošloj godini zaradio 93.000 KM. On ima stan u vrijednosti od 200.000 KM, kuću u vrijednosti 25.000 KM te zemljište koje košta 30.000 KM. Ovaj delegat vozi automobil Audi Q5 iz 2017. godine. Do kraja 2031. godine Đonlagić će isplaćivati kredit od 115.000 KM.

Dopredsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović (NiP) u prošloj godini je zaradio 23.800 KM. On posjeduje kuću od 150 metara kvadratnih, a za čiju vrijednost je naveo 140.000 KM. Ademović posjeduje dionice u Privrednoj banci i BH Telecomu u vrijednosti od 11.900 KM. Njegova ušteđevina iznosi 29.000 KM.

Bivši član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović (SDA) je u 2022. godini zaradio 105.944 KM. Džaferović je, zajedno sa suprugom, suvlasnik stanova u Zenici i Sarajevu. Ova dva stana procijenio je ukupno na 220.000 KM. On posjeduje vozilo Suzuki Cross, kojeg procjenjuje na 55.000 KM.

Delegat Džemal Smajić (SBiH) naveo je da posjeduje samo zemljište koje košta 45.000 KM. On je u prošloj godini zaradio 19.241 KM.

Ušteđevina od 73.000 KM

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović imao je u 2022. godini 91.179KM prihoda, od čega 62,474 KM od plaće, od penzije je prihodio skoro 20.000 KM, dok je preostali novac bio od honorara. Pod kategorijom imovine Dragan Čović još uvijek nije naveo bilo kakve podatke.

Ilija Cvitanović, predsjednik HDZ-a 1990, u prošloj godini je zaradio 18.000KM, a kompletna dobit bila je od imovine. On posjeduje u Mostaru stan od 92 metra kvadratna, koji košta 180.000 KM, kuću i zemljište u Prozoru, koje procjenjuje ukupno na 310.000 KM. Osim toga, Cvitanović ima i dionice u Vodogradu procijenjene na 40.000 KM. On ima i kredit od 30.000 KM, koji će isplaćivati do kraja 2026. godine.

Delegatkinja Marina Pendeš (HDZ) ima ušteđevinu od 73.000 KM. Posjeduje i stan koji košta 60.000 KM te automobil od 10.000 KM. Pendeš je u prošloj godini zaradila 74.494 KM.

Nikola Špirić (SNSD) apsolutni je rekorder među delegatima. On je u 2022. godini zaradio čak 137.750 KM. Prihodi su stigli od plaće, penzije, naknada i od imovine. Posjeduje dvosoban i trosoban stan, za koje je naveo da ukupno koštaju 170.000 KM. Špirić vozili automobil marke Škoda, koji košta 30.000 KM. Špirićeva ušteđevina iznosi nevjerovatnih 430.000 KM.

Ginekološka ordinacija

Želimir Nešković (SDS), jedini opozicioni delegat iz entiteta RS-a prošle godine je zaradio 46.224 KM. Posjeduje stan od 77 metara kvadratnih, koji je procijenio na 200.000 KM i zemljište koje košta 7.500 KM. Vlasnik je i ginekološke ordinacije, koju je procijenio na 150.000 KM. Nešković vozi automobil Nissan Qashqai TEKNA, čija cijena iznosi 40.000 KM. Ušteđevina Neškovića iznosi 96.000 KM. Osim toga, Nešković je do marta ove godine isplaćivao stambeni kredit od 13.404 KM.

Snježana Novaković Bursać (SNSD) u prošloj godini je imala prihode u iznosu od 86.500 KM. Ona posjeduje stan u Banjoj Luci od 58 metara kvadratnih, a koji košta 120.000 KM. Suvlasnica je i kuće u Banjoj Luci, koju procjenjuje na 80.000 KM. Novaković-Bursać ima i građevinski plac u Banjoj Luci, a koji košta 70.000 KM. Vozi se automobilom Kia Sportage iz 2021. godine, čiju vrijednost procjenjuje na 30.000 KM.

Imovinske kartice svih delegata pogledajte ovdje.