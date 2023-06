Bijedić: Fizioterapija doživljava ekspanziju i daje doprinos svim granama medicine

- Imali smo impozantan broj predavača, više od 40 predavanja i radionica. Raduje nas da je na početku kongresa predavanje iz regenerativne medicine održao profesor dr. Dragan Primorac. Značajan broj predavača bio je iz BiH, iz zemalja regije, imali smo predavača iz Španije, jedno javljanje iz Južne Koreje, predavača iz Holandije i zbog tih činjenica smo prezadovoljni. Moram istaći Upravni odbor na čelu sa predsjednicom Mirjanom Dujmović, ali posebno ističem i rad Organizacionog odbora na čelu s profesorom Emirom Halilbegovićem, dr. Muneverom Bećarević, kolegicom Mirelom Begić-Hudić, Nedim Gradiškić i moja malenkost - kaže Bijedić.

Značajnu podršku u održavanju kongresa pružili su Vlada Tuzlanskog kantona i Grad Tuzla, a Bijedić naglašava kako je fizioterapija disciplina koja je u medicini nezaobilazan faktor od pedijatrije do gerijatrije.

- Fizioterapija doživljava veliku ekspanziju u zemljama regije i Evrope. Ovo je bio jedan momenat koji smo maksimalno iskoristili da pokrenemo fizioterapiju u BiH. Naši naredni koraci su da razvijamo struku. Generalno, struka se mora dizati i koristim priliku da pozovem sve mlade kolege da se uključe u rad udruženja, ali i da se odazivaju na edukacije. Završiti četverogodišnji studij fizioterapije i izaći na tržište zaista nije dovoljno da biste opstali i ostali na tržištu koje je sve zahtjevnije. Vidimo šta se događa oko nas, kakvih oboljenja ima i fiziotarapeuti mogu dati svoj doprinos u svakoj grani medicine. Volim često reći od pedijatrije do gerijatrije, dakle ne postoji oblast medicine gdje se fiziotarapeute može zaobići i to smo vidjeli na kongresu - kaže on.

Zahvalnost upućuje i Univerzitetsko-kliničkom centru, ali i svim predavačima, učesnicima i medijima koji su ispratili taj respektabilan kongres sa međunarodnim učešćem.