Kešo: Odgovori Heleza jasno govore da je on u medijima iznosio niz neistina

Prilikom odgovora na zastupnička pitanja na sjednici Predstavničkog doma PSBiH zastupnik Safet Kešo (SDA) je kazao da je zadovoljan odgovorima koje mu je ponudio ministar odbrane Zukan Helez (SDP).

- Nažalost, odgovori ministra, koje je on lično potpisao, govore jasno i nedvosmisleno da je on u medijima iznosio niz neistina. I to, rekao je, da je budžet ministarstva povećan za 100 miliona, a u odgovoru stoji da je 85 miliona. Rekao je da se prosječna plaća vojnika penje do 1.700 KM, a u odgovoru se to ne vidi. Tu je bio najbliži istini, jer je riječ o 1.592 KM. Također jer je ministar u medijima naveo da su nekim generalima i visokim zvaničnicima s plaćama od 3.000, 4.000 ili 5.000 KM plaćani odlasci na hadž. U odgovoru na pitanje je navedeno da osobe sa navedenim plaćama od osnivanja Oružanih snaga nisu odlazili na hadž – rekao je Kešo.

Naveo je i da je neistina da je 500.000 KM korišteno za troškove mobilnih telefona za 180 osoba.

- U odgovoru se navodi da je to utvrđeno pravilnikom i da iznosi 155.200 KM i odnosi se na 253 lica. Još jedna neistina, a u pisanoj firmi. Rekao je u medijima da mu je nuđen telefon od 2.000 KM. Telefoni su uzimani grupno i oni su plaćani 1 KM, a ne po stvarnoj cijeni. Apeliram na sve nas da vodimo računa u javnosti. Sifet Podžić nije bio čovjek od javašluka, niti je bio rastrošan – kazao je Kešo.