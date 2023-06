Nešić: Neću dozvoliti povratak bh. državljanima iz Sirije ni njihovoj djeci sve dok…

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić sastao se danas s ministrom unutrašnjih poslova Republike Sjeverne Makedonije Oliverom Spasovskim. Osim sigurnosne saradnje, ministri su se osvrnuli na pitanje povratka državljanja dviju zemalja koji su bili na ratištima u Siriji, Iraku i Afganistanu s posebnim fokusom na djecu koja su tamo.

Garancije da nisu opasnost

Nešić je ranije izjavio da dok je ministar, neće dozvoliti povratak bh. državljanja iz Sirije i Iraka niti djece, sve dok ne dobije garancije da nisu opasnost po sigurnost BiH. Podsjećamo, prošle godine je Vijeće ministara BiH objavilo plan povratka bh. državljanja iz Sirije i Iraka.

- Moj prioritetni zadak je bezbjednost naše djece. Kada to kažem, mislim na djecu koja žive i koja su rođena u BiH. Ja ne znam čime su zadojena djeca koja su danas u Siriji i ne znam da li će biti sigurnosna prijetnja po bezbjednost BiH, naše djece ili moje djece. Neću dozvoliti njihov povratak ni za sve naše državljane ako se ustanovi da su sigurnosna prijetnja i neću im dozvoliti povratak u BiH dok sam ministar. Ako ste me pažljivo slušali, naše bezbjednosne agencije moraju dostaviti da ti državljani BiH u Siriji ne predstavljaju opasnost po BiH. Kada to dobijem, onda imam pravo dodatnih provjera i ako se uspostavi da to nije problem, ja ću im dozvoliti da se vrate - kaže Nešić.

Borba protiv terorizma

S druge strane, ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije kaže da kod njih traje proces povratka državljana Sjeverne Makedonije s ratišta u Siriji, Iraku i Afganistanu.

- Jedan od prioriteta od 2017. godine je borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma i resocijalizacije tih povratnika koji su bili učesnici u ratovima u Siriji, Iraku i Afganistanu. Za one koji su imali dokaze da su ratovali oni su procesuirani. Dio porodica smo vratili i počeli procese resocijalizacije. Prvenstveno je bezbjednost i stabilnost prioritet Sjeverne Makedonije. Smatram da za tu djecu i žene koje su bili tamo, ne svojom voljom možda, imamo obavezu da ih vratimo natrag - rekao je Oliver Spasovski.