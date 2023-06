U Parlamentu podržana inicijativa da pravo parkiranja na mjestu za invalide imaju osobe sa najmanje 80 posto invaliditeta

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine jednoglasno su usvojili Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Ovu inicijativu će trebati potvrditi i Dom naroda PSBiH.

Riječ je o izmjenama kojim se predviđa da što se tiče parkiranja na mjestu za osobe sa invaliditetom umjesto kriterija od 100 posto invaliditeta se navodi da ga mogu koristiti sa najmanje 80 posto. Ovo je inicijativa Milana Dunovića, Vlatka Glavaša i Zlatana Begića iz DF-a.

- Mi smo se vodili zakonodavstvom u EU i država u okruženju. Sporno je to što osobe samo sa 100 posto invaliditeta dobijaju tu pristupačnost. Da paradoks bude veći, ukoliko neko iz zemalja Evropske unije sa invaliditetom od 80 posto dođe u Bosnu i Hercegovinu on može parkirati na predviđeno mjesto za osobe sa invaliditetom, a građani BiH sa istim procentom to ne mogu.

Mia Karamehić-Abazović (NiP) navela je da kao članica porodice osobe sa invaliditetom da je upoznata sa problematikom i da će podržati.