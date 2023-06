Oborili zastupnici iz RS-a: Odbijeni izvještaji o poslovanju BHRT-a za 2022. godinu i planovi za 2023. godinu

Na sjednici Predstavničkog doma raspravljalo se o materijalima Upravnog odbora BHRT, tačnije o izvještaju o njenom finansijskom poslovanju BHRT-a za prošlu godinu, izvještaju o realizaciji programa za prošlu godinu, ali i o Finansijskom planu BHRT-a za ovu godinu i Programskom planu za ovu godinu. Ovi izvještaji nisu dobili potrebnu podršku iz razloga što nije postojala potrebna entitetske većina iz RS-a.

Odbijanju izvještaja prethodila je žestoka rasprava.

"Loša programska šema"

Sanja Vulić (SNSD) je kazala da je jučer na komisiji bila protiv ovih materijala.

- Smatram da sve ono što imamo priliku da gledamo na toj teliviziji nije u skladu s onim što bi trebalo biti, a to je da baštini dejtonsku BiH, a ne preddejtonsku ili postdejtonsku, zavisi iz kojeg ugla to posmatra. Najveći problem BHRT-a je njen direktor, koji je bahat i jedna neviđena mazalica. On bi da bude i političar i direktor, imao je jučer jedno neprijatno obraćanje na sjednici, a imao je podršku kolega Bošnjaka i to je dokaz da se može ponašati kako ko hoće – rekla Vulić.

Ona smatra da je zbog loše nacionalne strukture loša programska šema na ovoj televiziji.

- Trebamo ići sa osnivanjem Privremene istražne komisije da se utvrdi stanje na BHRT-u. Godinama se već ne usvaja izvještaj BHRT-a. Oni su godinama i u finansijskom minusu – kazala je Vulić.

Servis svih građana

Milan Dunović (DF) je rekao da je i on podržao izvještaj, iako nije Bošnjak.

Milorad Kojić (SNSD) je kazao da BHRT širi bošnjačku propagandu iz 1990-ih i da zbog toga neće dobiti podršku.

Zastupnik Safet Kešo (SDA) je poručio da je najveća neistina BHRT optužiti za bilo šta, jer oni objektivno izvještavaju.

- Mislim da je BHRT servis svih građana u najvećoj mjeri. Siguran sam da BHRT ima budućnost pod uslovom da svi ispunjavaju svoje obaveze prema njima. Gospodine Kojiću 18 članova moje porodice je ubijeno, jedina greška im je bila što su bili muslimani i ja opet ne govorim niti jednu lošu riječ. Ako bi se sudilo po nepoštivanju osjećanja ljudi onda bi RTRS trebao biti iste sekunde ugašen – rekao je Kešo.

Nihad Omerović (NiP) poručio je kolegama iz entiteta RS da Armiju RBiH ne mogu nazivati „takozvanom“.

- BHRT je javni servis koji služi za potrebe svih građana BiH unutar države – istakao je Omerović.

Milan Dunović je ponovo uzeo riječ i kazao da su na dnevnom redu izvještaji, a ne uređivačka politika BHRT-a, tako da zastupnici iz RS-a izlaze iz okvira teme.