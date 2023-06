Mikarević: Zbog naših unutrašnjih problema inflacija u BiH je bitno veća

Dragan Mikerević, nekadašnji predsjedavajući Vijeća ministara BiH, danas predsjednik UO Saveza računovođa RS, koji je bio jedan od panelista na Neumskom međunarodnom simpoziju ocijenio je da je ključno pitanje savlađivanje inflacije.

Rast plaća u 2022. godini

- Iako se kod nas često opravdava da je inflacija uvezena, ipak je ona veća nego je prosjek inflacije u Evropskoj uniji. To podrazumijeva, s obzirom na to da smo dvotrećinski vezani u vanjsko-trgovinskom prometu sa EU da imamo i svojih unutrašnjih problema zbog čega je naša inflacija bitno veća. I ona je najveća u regionu, a jedan od razloga je što je sa Srbijom BiH imala najveći rast plata u 2022. godini, to je jedan faktor, međutim, imamo i drugi, a to je slaba kontrola institucija u prethodnoj godini kod divlja ja cijena pojedinih prehrambenih proizvoda pa i drugih - rekao je on.

Proizvodnja električne energije

Međutim, dodao je, ono što pred nama stoji kao zadatak da moramo mijenjati sebe.

- To znači moramo da vidimo kuda svijet ide. Ne možemo stalno braniti proizvodnju električne energije na fosilnim gorivima, a ne činiti ništa. Ako imamo 270 sunčanih dana tokom godine, taj resurs moramo iskoristiti jer smo do sada svoju industriju zasnovali na uvozu gasa, nafte, čega nemamo - rekao je on.