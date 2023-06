Ročište Ibrahimu Hadžibajriću: Proširena istraga protiv načelnika Starog Grada, traži se produženje pritvora

U Kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je ročište o produženju pritvora načelniku Općine Stari Grad Ibrahimu Hadžibajriću i sekretarki Općine Almi Destanović.

Kao što je ranije objavio portal "Avaza", tužilac Darko Soldat je tražio produženje pritvora za osumnjičene i naveo da je proširena istraga za još dvije tačke.

Tužilac je kazao da ostaju pri svim onim stavkama navedenim od prije i zadržavanje u pritvoru.

Krivotvorenje službenih spisa

Stavke za koje je proširena istraga odnose se na neprijavljivanje imovine, te i na upotrebu službenih spisa koji su krivotvoreni.

On je naveo da su zatvorene koverte, umjesto predjesdnicima komisija, išle sekretaru koji to zatvara u sef.

Mnogi su se žalili da su njihove prijave odbačene. Drugi dio aktivnosti se odnosi da osumnjičeni na drugim licima drže imovinu, koja je ostvarena protivpravno. Uviđajem na licu mjestu je utvrđeno da sin Ibrahima, lično neposrednim kontaktima dostavlja novac.

Mogućnost bijega

Naveli su da se iz aplikacije Sky vidi da se sve vrijeme ta nekretnina koristi, rekao je tužilac.

- Tužilaštvo je stupilo u kontakt s licem M. L. za koje se pretpostavlja da služi kao prekriveni vlasnik mnogih nekretnina. Sve ove radnje pojačavaju osnove sumnje u dijelo koji se odnosi na produženje pritvora.

On je naveo da je razlog više i mogućnost bijega Alme Destanović, jer pored Srbije i Kosova ima državljanstvo još neke inostrane države.

- Tužilaštvo će nastaviti ispitivati uposlenike općine Stari Grad - rekao je.

Advokat Ibrahima Hadžibajrića Asim Crnalić je kazao da je nejasno ono što im je dostavilo Tužilaštvo.

- Ovaj prijedlog se zasniva na dokazima koji su proizašli iz upotrebe kriptovane aplikacije Sky. Moje stajalište je u vezi s tim dokazima da nisu primjenjeni na način kako to prepisuje Krivični zakon BiH. Pola SAD-a ne priznaje dokaze iz Sky aplikacija, također i Njemačka. U Francuskoj je pokazana sumnja na taj izvor dokaza, svaki optuženik i svaki osumnjičenik mora biti informiran o tome na koji način može biti optužen, odnosno terećen za neko djelo - rekao je Crnalić.

Nisu znali za Sky aplikaciju

Crnalić je naveo da ni Ibrahim Hadžibajrić ni Alma Destanović nisu imali u vidu da postoji Sky aplikacija, niti da iz te aplilacije mogu nastati dokazi protiv njih.

- Upotreba te aplikacije proizvodi povredu prava na privatnost, što se ovdje dogodilo. Iako Tužilaštvo najveći dio temelji na rezultatima iz Sky aplikacije, ni u jednom primjeru nije navelo ni jednu riječ, ni jednu rečenicu koju je izgovorio koj branjenik (Ibrahim) da bi se moglo dolazati da je koristio. Tužilaštvo izvodi zaključke šta radi i šta misli moj branjenik i to su otvorena vrata za zloupotrebu svake vrste. Ono što govori drugi ne obavezuje ni civilno i krivično, ako ja ne sudjelujem. Tužilaštvo polazi od teze da je moj branjenik prešao prekoračenja kad je riječ o izdavanju dozvola za parking. Može Tužilaštvo imati takvo stajlašte, ali odbrana smatra da je načelnik imao ovlasti za zaključivanje takvih ugovora - kazao je Crnalić.

Dalje navodi da je druga Tužilaštva da su parking prostori dati u zakup ispod cijene i kao primjer navode se ponude Hadžihasanovića.

- Uspoređuju se ponude s ugovorima koji su zaključeni za zakup prostora. Nema nikakve štete za cijenu koja se dobila, a koja se mogla dobiti. Navode da je dao Hadžibajriću 80 posto od prihoda koji su ostvareni u tom poslu, ali nema nikakvih dokaza za ovu sumnju, već samo nagađanja. Sve ono što je naplaćeno je zabilježeno i o tome je obavještena Porezna uprava. Tužilaštvo navodi i da je Hadžibajrić falsifikao potpise. Ne isključujemo mogućnost da se to dogodilo jer kampanje su velike i ne može kandidat znati sve sto se dešava. Možda neko jeste potpisao nekoga, ali da to Hadžibajrić i ne zna.

Nakon toga se osvrnuo na navode da nije prijavljivao prihode koje je imao na računu.

- Nije Hadžibajrić ništa sakrio, to su računi koji su kod banaka i koji su u ograničenim uslovima transparentni, a do toga je Tužilaštvo moglo doći. Finansijska istraga je poseban postupak i ne može se navesti kao razlog za pritvor. Tužilaštvo je imalo dovoljno vremena na raspologanju, jer ovo traje tri godine i moglo je doznati sve. Tužilaštvo je saslušalo svjedoke, i otvaranjem pitanja svjedoka držati Hadzibajrića u prtivoru. Kad mačka ode miševi kolo vode, i Tužilaštvu je neko od svjedoka mogao reći da mu je nešto sugerisao. Svi pravnici koji su navedeni su potpisali ugovor, gdje je bio advokat koji stoji iza čitave priče, te nije bilo kršenja prava - rekao je Crnalić.

Javna nagodba

Dodao je da postoji spor nadležnih institucija koje se bave oko očuvanje spomenika i općine, odnosno da li je jednu parcelu moguće prodati.

- Novalija je dobio tu parcelu na javnoj nagodbi. Novalija je rođak od Hadžibajrića, te mu je dao rok od 10 godina da vrati zajam koji mu je dao da kupi aprtman. Zajam je dopušten. Nema ni jednog dokaza da je to primljeni kao dar ili dato, a to niko nije rekao i to zaključuje Tužilaštvo. Tužilaštvo govori o prikrivenoj imovini Hadzibajrića, ali Tužilaštvo nije dostavilo dokaze o tome - istakao je Crnalić.

Crnalić je tražio da se odbije prijedlog Tužilaštva, jer smatra da nisu na uvjerljiv način predstavili teze.

- Moje je stajalište da je primjeren kućni pritvor i da bi se Tužilaštvo osiguralo od svega navedenog i da nema ikakvog straha da će biti zloupotrebe - zaključio je Crnalić.