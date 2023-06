Kavazović na jubilarnim 20. "Danima Hasana Kaimije": Vjera u Boga, ljubav i milosrđe nas drže zajedno

- Ustrajnost da se ova manifestacija održi, prisutnost iz godine u godinu, nose u sebi svijest o potrebi da se okupljamo i povezujemo u bratstvo koje je uspostavio šejh Hasan Kaimija, što nas sve ispunjava nadom da bi ono moglo nastaviti rasti, a sa njim i naše međusobno razumijevanje i povjerenje za koje se on zalagao - kazao je danas reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein-ef. Kavazović.

Reisu-l-ulema Kavazović prisustvovao je svečanoj akademiji povodm jubileja - 20. manifestacije "Dani Hasana Kaimije", održanoj na Kula Gradu u Zvorniku, gdje se prigodno obratio prisutnim.

"Iznad rijeke Drine počinje epopeja našeg naroda"

- Iznimno sam obradovan našim susretom i zajedničkim pohodom mjestu u kojem je živio i radio šejh Hasan Kaimija. Kula Grad je mjesto njegovog duhovnog zrenja, a našeg susretanja i duhovnog rasta. Ovdje, iznad same rijeke Drine, počinje epopeja našeg naroda, naše utemeljenje, i kao naroda, i kao zajednice - kazao je reisu-l-ulema.

Iskazao je radost, a ujedno i zahvalnost svima koji su "nastavili hod kojeg je započeo naš šejh Hasan Kaimija, prvo u Sarajevu, a potom ovdje, u egzilu, na Kula Gradu nadomak Zvornika".

- Ovo mjesto je postalo njegov dom, ovdje je njegovo turbe, mezar i ovdje je naše pamćenje - izjavio je reisu-l-ulema.

Ukazao je na to da nas je šejh Hasan Kaimija učio da snagom vjere tvorimo jedno bratstvo, jedno tijelo s različitim udovima, zbog kojih i pripadamo jedni drugima - kada jedan dio našeg tijela trpi svi trpimo.

- Uvjeren sam da možemo s nadom nastaviti put našeg duhovnog i kulturnog rasta, osnaženi berićetom naše vjere, kulture i tradicije. Bez obzira na sve poteškoće na našem putu, vjerujem da je puno više snage u našem bosanskom duhu i našem intelektu koji čekaju da budu otkriveni - naglasio je reisu-l-ulema Kavazović.

Duh zajedništva

Istaknuo je da i danas „osjećamo istu žeđ, koju je osjećao Hasan Kaimija, prema Bogu, čovjeku i Bosni“.

- Ono što se od nas uvijek očekivalo jeste to da učinimo vidljivim naš duh zajedništva, koji je samo Božije očitovanje i Njegova želja da živimo u miru i slozi i milosrđe kojim se očituje naša duša da služi vjeri, kulturi i tradiciji, ubogima, siromašnima, bolesnima i onima koji su pod prijetnjom napustili svoj dom da bi započeli novi život, poput šejha Hasana Kaimije. U našoj pokornosti Bogu i služenju čovjeku i zemlji Bosni možemo iskusiti ono što nas čini zajednicom i narodom, jer vjera u Boga, ljubav i milosrđe su ono što nas drži zajedno, što nas ujedinjuje - poručio je, između ostalog, reisu-l-ulema.

Podsjećajući na prve razgovore o "Danima Hasana Kaimije", reisu-l-ulema je naveo da se tada tražila prilika za susret, okupljanje i bolje upoznavanje.

- Tražili smo da budemo zajedno budemo u namazu, dovi, na mevludu, u školi, da jedni druge pohodimo, da razgovaramo, pružimo pomoć, koja nam je svima potrebna. Željeli smo graditi mostove koji će spajati ljude, vođeni iskustvom Hasana Kaimije, da se i u teškim prilikama, snagom duha i vjere, bratstvom i milosrđem, može izgraditi dom tamo gdje se čini da ga je nemoguće izgraditi. Željeli smo i drugima reći da smo tu, da im pomognemo da se oslobode predrasuda, da se zajedno pouzdamo u milostivog Boga, koji nam navještava mir i pomirenje, u nadi da ćemo skupa biti protagonisti novog vremena, koje će biti vrijeme zajedništva i razumijevanja. Neke pretpostavke smo na ovom našem putu ostvarili, ali put se nastavlja, sa svima nama koji smo na njemu od samog početka, ali i s onima koji nam se pridružuju - istaknuo je reisu-l-ulema.

Dodijeljene nagrade

Dodao je da je s pažnjom pratio, sve ove godine, ono što se događalo oko "Dana Hasana Kaimije".

- Mnogi naši važni ljudi, književnici i pjesnici, teolozi i naučnici, bili su ovdje među vama. Željeli su pomoći, reći tu smo, s vama smo. Za mnoge od njih možemo reći da su željeli pomoći da izgradimo naš svijet bolji i bliži Božijem naumu. Zahvaljujem se posebno Mustafi-ef. Muharemoviću, muftiji Vahid-ef. Fazloviću i književniku Hadžemu Hajdareviću na njihovoj posvećenosti i ustrajnosti, na vjeri i žrtvi da se uspije - kazao je reisu-l-ulema.

Na svečanoj akademiji su dodijeljene i Povelja za životno djelo - Mustafa-ef. Muharemoviću, kao i Plaketa za najbolje objavljeno djelo iz oblasti književnosti ili humanističkih i društvenih nauka – Fajki Kadriću, a reisul-ulema je čestitao dobitnicima.

- Oni su izabrani jer su se svojom vjerom, radom i čestitošću približili liku i djelu šejha Hasana Kaimije. Mustafa-ef. Muharemović je sve ove godine živio ovaj san, budio se i iznova ga sanjao. On je svojim radom gradio most kojim je premostio klanac koji se ispriječio uzmeđu nas i Hasana Kaimije. S druge strane, nagrada za književno ostvarenje je priznanje kojim želimo posvjedočiti da se duh odvojio od ovoga svijeta i da nastavlja svoj život, neovisno o nama, uzdižući i nas sa sobom - kazao je reisu-l-ulema.

Na kraju iskazao je nadu da će protekle godine biti inspiracija i novi podsticaj "da radimo još više za dobro naših ljudi i u Božijem zadovoljstvu".

- Molim vas da svi skupa obećamo da ćemo svakoga dana učiniti koliko je u našoj moći za mir među ljudima. To je naša ljudska i vjernička obaveza. Pomolimo se u našim dovama za sve ljude, braću i sestre, za naše komšije i prijatelje, onako kako to od nas traži vjerovjesnik Muhammed, a.s., i kako nas je tome poučavao šejh Hasan Kaimija, rahmetullahi alejhi, naš učitelj i prvak - poručio je u Zvorniku reisu-l-ulema Husein-ef. Kavazović.