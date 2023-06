Husnija Kapo vozio sina (13) u bolnicu, pa dobio novčanu kaznu od 230 KM: "Trčeći sam ga morao nositi", evo šta kažu iz policije

- U nedjelju čitav dan dijete je povraćalo. Međutim, negdje oko 19 sati počeo je povraćati krv i imao je također stolicu koja je bila krvava i to nam je bio alarm za bolnicu. Supruga i ja smo s djetetom krenuli u bolnicu našim automobilom. Dijete ima trombocitopeniju, koja je ustanovljena po rođenju, i anomalije nogu i ruku. Kod mosta Ciglane ponovo je povratio krv i počeo sam malo brže voziti, 50 km/h je ograničenje na toj dionici. To je prema stadionu Koševo, ulica Alipašina. Pošto je povratio krv, malo sam „nagazio“ na gas i prešao sam ograničenje 27 km/h. Ja sam vozio 77 km/h i kod stadiona Koševo sam vidio ablendovanje policijskog vozila, izlazi policajac na cestu i zaustavlja me. Ja sam stao i pitao me je „Znate li što sam vas zaustavio?“, rekao sam „Sigurno brza vožnja“. Rekao mi je „Jeste, pali ste na radaru“. Rekao sam mu da nazad u automobilu imam dijete s posebnim potrebama koje povraća krv i usta su mu sva krvava bila. Kaže „Dobro, sve to znam, ali morate mi dati dokumente“. Kažem „Nemam nikakvih dokumenata. Čovječe, u trenerci sam, moram do bolnice“ i tu smo se počeli raspravljati. Rekao sam „Evo vam kompletno auto. Nemam vremena da se raspravljam, djetetu je u pitanju život. Ja uzimam dijete u naramak i upućujem se trčeći sa suprugom prema bolnici – rekao je Kapo za portal "Avaza".

- Pitao me je „Što trčiš s djetetom u rukama?“, rekao sam mu „Moram do bolnice“. Rekao mi je da sjednem i odvukao me je do bolnice. Automobil je ostao u saobraćajnoj traci. Policajci nisu ni pokušali da mi pomognu, ni da me zaustave, ni ništa. Jednostavno su stajali i gledali. Kasnije sam se vratio po vozilo i pričao sam s policijom. Rekli su mi „Nema veze, napravili ste prekršaj“. Kazao sam im da to što su me zaustavili je uredu, poštujem. „Ali kad sam vam objasnio situaciju, kad ste sami vidjeli situaciju, vaša dužnost je bila da uzmete dijete i premjestite u policijsko vozilo i odvučete do prve medicinske ustanove ili da upalite rotaciju i da me propratite do prve medicinske ustanove, pa kasnije bi mogli utvrđivati ko je za šta kriv. Znači da ste direktno i svjesno ugrozili život djeteta“. Rekli su mi „Nećeš ti nama pametovati.“ – izjavioje Kapo za portal "Avaza".

Podnošenje tužbe

Policijskim službenicima je rekao da će podnijeti tužbu protiv njih te da kaznu neće platiti.

- Išao sam u unutarnju kontrolu u PU Centar. Međutim, službenik PU Centar mi je rekao da su mladi policajci i kad mi dođe kazna na adresu da je potpišem i na sud da odnesem dokaze i sud će amnestirati kaznu, ali će mi dati ukor. Rekao sam „Kakav ukor, nisam nikakav prekršaj napravio. Vi ste napravili. Što me niste propratili do bolnice?“. Vozilo mi je bilo upaljeno sa sva četiri žmigavca – dodao je Kapo.

Naglasio je da nalog u tom momentu nije želio potpisati te da mu se policajci nisu predstavili. Na nalogu je pisalo ime jednog službenika. Dodao je da će ovaj slučaj preuzeti advokat (op.a. identitet poznat redakciji).