Dekarbonizacija je zelena budućnost Bosne i Hercegovine

„Dobili smo jednu vrlo modernu mašinu koja će sigurno unaprijediti kvalitet naših proizvoda. Potrošnja električne energije u godini dana biće drastično manja poredeći sa potrošnjom kada koristimo stare strojeve. Što smo prije trebali raditi na dvije, tri mašine, sada to radimo samo na jednoj. Električna energija u obradi metala učestvuje sa više od 3,5 posto. Racionalizacijom ove potrošnje, postajemo konkurentniji. Zato smo u proces dekarbonizacije krenuli samostalno. Uradili smo i utopljavanje i prešli na grijanje na pelet“, ističe Alikadić.

Kao potpisnica Sofijske deklaracije, BiH se obavezla da radi na ostvarivanju cilja ugljične neutralnosti do 2050. godine. Pored toga, u svojim revidiranim Utvrđenim doprinosima obavezala se da će smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za 33,2 posto do 2030. godine i skoro za 66 posto do 2050. godine, sa energetskim sektorom i industrijama sa visokim emisijama ugljika u središtu tranzicije na privredu sa niskim udjelom ugljika.

Tisakomerc d.o.o. iz Žepča je proizvodno-trgovačka firma koja se bavi proizvodnjom i distribucijom vijčane robe, okova, alata za obradu PVC i ALU stolarije, glodala, metalnih dijelova, tekstila, brizganjem plastike i izvozom namještaja.

Nagib Mujkić, direktor kompanije Tisakomerc, mišljenja je da je stalna edukacija o dekarbonizaciji neophodna, te da ona nije projekat pojedinca već cjelokupnog društva. Za potrebe ove firme, kroz IDA projekat, realizovana je nabavka, doprema i ugradnja linije za brizganje plastike sa servo motorom i laserskih aparata za zavarivanje.